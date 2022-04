Amici, Stefano De Martino addolorato: “È venuto a mancare all’improvviso”

Stefano De Martino ricorda l’amato nonno scomparso: “Perderlo è stata una tragedia”

Ex ballerino, conduttore di successo di Stasera tutto è possibile su Rai2 e attualmente giudice del talent che lo ha lanciato di Canale5 sono caratteristiche sufficienti a far capire di chi si parla. Ed il giudice di Amici di Maria De Filippi di recente, stando a quanto riporta l’ultimo numero di TvMia, ha ricordato con profondo dolore l’amato nonno scomparso nel 2016 del quale portava il nome che è venuto a mancare nel 2016 all’improvviso.

“Perderlo per me è stata una tragedia. Lo amavo moltissimo. Ogni volta che entro in uno studio e prendo il mio posto di giudice sento che nonno Stefano è li accanto a me. Mi sembra quasi di vederlo, come se ci fosse ancora e questo mi dà una grande forza”

ha confessato l’ex ballerino.

Amici di Maria De Filippi, l’ex ballerino lo ammette senza problemi: “Vado meglio come giudice e conduttore”

Stefano De Martino ha esordito nella sua carriera come ballerino nel popolare talent di Canale5 e poi, complice la sua storia d’amore con Emma Marrone, per molto tempo è finito al centro del gossip alimentato anche dal tradimento della cantante con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Parallelamente al gossip è iniziata anche la sua carriera come conduttore prima a Made in Sud e poi a Stasera tutto è possibile ed alla fine il ballerino ha appeso le scarpette al chiodo per seguire un’altra strada.

“Non ero straordinario, non avevo la grazia di una stella. Diciamo che non ho lasciato il segno. Come conduttore e giudice vado decisamente meglio”

ha tranquillamente ammesso il conduttore e giudice napoletano.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez infiammano il gossip: ritorno in fiamma?

Nel frattempo continua il gossip sul ritorno di fiamma tra il ballerino e la showgirl. I due vengono spesso paparazzati insieme ma entrambi non si sbilanciano sulla loro relazione. Anzi il giudice del talent di recente ospite nel programma di Silvia Toffanin ha finalmente rotto il silenzio frenando: “Ti rispondo sinceramente. Ho una sana abitudine da un paio di anni a non parlare di queste cose per tutelare i miei affetti compreso mio figlio.”