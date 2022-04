Anna Pettinelli sgancia la bomba su Rudy Zerbi: “Non lo ammetterà mai ma…”

“Mi ama ma non lo ammetterà mai”, la confessione inaspettata di Anna Pettinelli sul collega

Si avvicina a grandi passi la finale della ventunesima edizione di Amici. Il 14 maggio infatti si scoprirà chi sarà il vincitore del talent del programma condotto da Maria De Filippi e le sfide, in attesa di quel giorno, si fanno sempre più infuocate. A innescare le scintille sul palco del sabato sera di Canale5 sono però anche le dispute tra i prof e in particolare quelle che vedono come protagonista Rudy Zerbi e la speaker radiofonica della squadra avversaria. A rompere il silenzio sul collega è stata proprio quest’ultima che, sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso senza peli sulla lingua di avere un sospetto:

“In realtà mi ama ma non lo ammetterà mai”.

La prof che ogni sabato risponde a tono alle battute del coach avversario ha poi ammesso di riderci su quando viene stuzzicata in diretta e che il suo obiettivo è quello di mettere in primo piano sempre i ragazzi e il loro talento. Le frecciate però non sono terminate e la maestra di canto si è tolta più di un sassolino dalla scarpa.



Rudy Zerbi, arriva la frecciata velenosa della coach avversaria: “Ha gusti da 90enne”

“La verità è che i gusti dei giovani sappiamo quali sono, a differenza dei suoi gusti da 90enne”.

Questa la frecciata di Anna Pettinelli ( reduce da una clamorosa gaffe) per il collega che ogni settimana regala al pubblico di Canale5 delle gag divertenti insieme alla sua spalla, Alessandra Celentano. Con una sincerità disarmante però la speaker radiofonica ha voluto toccare il tema delle eliminazioni sottolineando che sono dolorose, non solo per i ragazzi, ma anche per i prof e spesso di tratta di esclusioni per lei ingiuste. “Io mi arrabbio come una bestia” ha ammesso ribadendo di non essere sempre d’accordo con le decisioni della giuria. In più occasioni infatti la maestra si è espressa contro i giudizi di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, ma ha ammesso che a un certo punto la gara va avanti e la rabbia resta, ma va saputa gestire.

Anna Pettinelli svela sui guanti di sfida tra prof: “Noi facciamo i fatti”

È stata un fiume in piena la coach di canto, difendendo a spada tratta la sua scelta e quella della collega Veronica Peparini di creare una squadra con pochi elementi ma selezionati:

“Se le altre squadre amano mettere i piedi in venti scarpe con tanti alunni, noi indossiamo solo poche paia di lussuose décolleté”.

Ma non è tutto! La speaker infatti ha detto la sua anche sui guanti di sfida tra prof, che ogni sabato sera vedono protagonisti la squadra formata da Zerby-Celentano e quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: “Non facciamo i guanti di sfida tra prof, noi facciamo i fatti”. Sarà la squadra delle Petty-seventeen a veder trionfare il 14 maggio uno dei suoi ragazzi nella finale di Amici? La sfida è aperta!