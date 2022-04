Amici 21, Anna Pettinelli fa una clamorosa gaffe. Luigi: “Caduta di stile”

Anna Pettinelli attacca i giudici del Serale: “Hanno messo l’allievo su un piedistallo”

Non tira una brutta aria tra Anna Pettinelli e i tre giudici del Serale, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, già da qualche puntata. La maestra di Amici 21 aveva già lanciato delle frecciatine durante le scorse puntate del sabato sera verso la giuria. In particolare quando i giudici non avevano dato il punto a Crytical o lo avevano messo in una posizione scomoda con i guanti di sfida lanciati. Oggi la situazione è degenerata quando la Pettinelli ha mandato un guanto di sfida contro Luigi, allievo di Rudy Zerbi. Qui tirando in ballo i giudici ha detto:

“Finora Luigi è stato incensato dalla giuria, punto dopo punto. Messo su un piedistallo, intoccabile”.

Dopo aver sentito queste parole Luigi ha commentato contro la maestra: “Sta andando anche contro la giuria stessa. A me sembra una caduta di stile”.

Luigi demolito dall’insegnante di Amici 21: “Zero creatività”

Sulla vocalità di Luigi nessuno ha mai avuto nulla da ridire, Anna Pettinelli compresa. Se poi si aggiunge il fatto che Luigi sappia suonare diversi strumenti e abbia un grande successo con i suoi inediti sembra un artista completo. Eppure non la pensa così la Pettinelli che dopo il fulmine a ciel sereno che le è capitato ha deciso di mettere alla prova l’allievo di Rudy Zerbi. Ecco dunque che Anna Pettinelli lancia un guanto di sfida che vedrà Albe contro Luigi sulla creatività. I due allievi si cimenteranno con la cover “Io vagabondo” dei Nomadi ma dovranno ri-arrangiarla e riscriverci sopra. Nel commentare l’allievo Anna Pettinelli sui Luigi ha detto:

“Finora solo cover e inediti, mera interpretazione. Ma la creatività? Zero. Tutti hanno paura di sfidarlo ma noi no. Albe no”.

Anna Pettinelli più agguerrita che mai: “E’ la resa dei conti”

Nelle prime cinque puntate del Serale Anna Pettinelli non ha portato molti punti alla squadra con i suoi allievi. E adesso, rimasta solo con Albe, l’insegnante ha deciso di giocarsi il tutto per tutto. “E’ il momento della resa dei conti” scrive nella lunga lettera di motivazioni del guanto di sfida che ha lanciato. La Pettinelli si mostra sicura di vincere contro Luigi, che ha ricevuto una dedica d’amore, ed è sicura altrettanto che il migliore sarà Albe. Poi, come al solito, non è mancata un’ennesima frecciatina ai giudici: