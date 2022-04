Anna Pettinelli shock: “Mi ha dato un calcio…”, è accaduto con Veronica Peparini

“Veronica Peparini tiene a bada la mia influenza” svela l’insegnante di Amici

Tra le squadre in gara al Serale di Amici 21 c’è anche quella formata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, soprannominata le Pe-Pe. Tra le due c’è un forte legame, nonostante siano molto diverse. Mentre Anna Pettinelli è più irruenta e non le manda a dire, Veronica Peparini è raro che alzi voce, litighi o scenda in polemica. Questa loro diversità sembra però compensarle alla grande. Non a caso per il secondo anno consecutivo Maria De Filippi ha fatto in modo che fossero insieme a capo di una squadra. Intervistata dal settimanale Gente la Pettinelli è sicura di aver capito la Peparini come nessun altro. Poi proprio sulla loro diversità e complementarietà dice:

“Veronica sa bene come farmi placare. Quando sto esagerando nell’esprimere un giudizio, nell’accalorarmi, mi dà un calcetto sotto al tavolo e così tiene a bada la mia irruenza”.

Anna Pettinelli e la rivelazione mai fatta sulla collega: “Non è come appare”

La differenza più grande tra Anna Pettinelli e Veronica Peparini è sicuramente il tono di voce e la lunga lista di discussioni avute all’interno del talent. Tuttavia la Peparini non è ancora ben definita dal pubblico di Canale 5. Se fino all’anno scorso, infatti, Veronica è sempre stata di poche parole e molto tranquilla, quest’anno la maestra di modern ha uscito le unghie. E l’ha dovuto fare contro Alessandra Celentano con la quale quest’anno sono volati stracci. Dal canto suo la Pettinelli ha dato di matto con Lorella Cuccarini e con il suo acerrimo nemico Rudy Zerbi. Su chi sia realmente Veronica però la Pettinelli dice:

“Lei non è quello che appare. Sembra una di poche parole, che non si arrabbia, sempre controllata. Ma in realtà la sua è educazione”.

“Ho conquistato la fiducia di Veronica Peparini”: l’insegnante di canto ne è sicura

Veronica Peparini viene poi descritta da Anna Pettinelli come una donna riservata e piena di emozioni, che non regala a nessuno la sua fiducia. Quest’ultima va invece conquistata.

“E io, così diversa da lei, così istintiva e fumantina, dopo due anni ce l’ho fatta”

dice la Pettinelli. L’appuntamento con le Pe-Pe e con le altre due squadre del Serale di Amici 21 è per stasera, dalle 21:30 circa, su Canale 5.