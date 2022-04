Anticipazioni Amici 16 aprile, quinta puntata Serale: chi va al ballottaggio

Nella quinta puntata del Serale Carola e Dario al ballottaggio: prevista solo un’eliminazione

Mancano solo pochi giorni per la quinta puntata del Serale e si avvicina la finale di quest’edizione. Proprio per questo nella puntata di Amici di sabato 16 aprile 2022 non ci saranno più due eliminazioni come avvenuto fino ad oggi ma solo una. L’eliminato verrà decretato in casetta a porte chiuse e dunque il pubblico di Canale5 potrà saperlo soltanto sabato sera al termine della puntata. Al ballottaggio si arriva in 3, un eliminato per ogni manche. La puntata è stata registrata oggi e il blog quellochetuttivoglionosapere ha fornito tutte le anticipazioni. Saranno Serena, Carola e Dario ad arrivare davanti ai giudici che, tuttavia, salveranno immediatamente l’allieva di Raimondo Todaro. Dunque al ballottaggio finale vanno Dario e Carola: chi verrà eliminato? Inoltre gli ospiti della puntata sono i Dear Jack e i Follya.

Tutte le prove delle tre manche: la squadra Zerbi-Celentano fa il bis

Vediamo adesso come si svolte le tre manche della quinta puntata del Serale di Amici e quali prove hanno affrontato gli allievi. Ad iniziare è stata la squadra Pettinelli-Peparini che ha sfidato la Zerbi-Celentano. La prima prova vede Albe contro LDA, vince il primo. Viene poi schierato il guanto tra Dario e Michele e vince quest’ultimo decretato come più versatile. Infine Luigi vince su Dario e quest’ultimo va al ballottaggio. Nella seconda prova la Zerbi-Celentano sfida i CuccaTodo. Nunzio sfida Luigi e perde, LDA sfida Serena e Alex e perde, Michele sfida Alex e vince. Al ballottaggio va Serena. Nella terza manche i vincenti Zerbi e Celentano sfidano di nuovo i CuccaTodo. Luigi sfida Nunzio e vince, LDA sfida Sissi e perde, Michele e Carola sfidano Alex e Sissi e perdono. Carola va al ballottaggio.

Luigi in difficoltà per Carola Puddu e i momenti dei professori

Per quanto riguarda gli altri momenti importanti della quinta puntata del Serale di Amici come sempre si è svolto il guanto di sfida tra i professori. In particolare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno sfidato Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro sui balli di gruppo. Dopo la grande delusione della Celentano verrà mostrato un video per Rudy e Anna Pettinelli che rivela le loro passioni segrete: diventare un cantante e un’attrice! Per la provvisoria eliminazione di Carola il suo amico più caro Luigi Strangis sarà molto provato.