Anticipazioni Brave and Beautiful, clamoroso spoiler: Cesur viene arrestato

Brave and Beautiful, anticipazioni nuove puntate: Cesur finisce in carcere

Brave and Beautiful è ritornato in onda oggi 6 aprile 2022 con le nuove puntate. Dalle anticipazioni su Brave and Beautiful si scopre che i colpi di scena per Cesur e Suhan continueranno. Infatti Cesur verrà arrestato e finirà in carcere accusato di omicidio per colpa di una trappola. Andando con ordine l’Alemdaroğlu sarà sempre intenzionato a vendicarsi di Tahsin che reputa anche l’assassino della madre Fügen. Tuttavia cesur non riuscirà a dimostrare nel processo la colpevolezza dell’uomo e per questo farà tutto da solo seguendo egli stesso le varie piste delle indagini, coinvolgendo anche, controvoglia, l’ormai ex moglie Suhan. Cesur sempre più convinto che il mandante dell’omicidio della madre sia Salih cercherà disperatamente l’uomo per spingerlo a confessare.

Anticipazioni Brave and Beautiful, spoiler prossime puntate: Cesur accusato dell’omicidio di Salih

Gli spoiler sulle prossime puntate di Brave and Beautiful svelano che Cesur cercherà Salih per metterlo con le spalle al muro e costringerlo a confessare la verità. A questo punto, tuttavia, entrerà in scena Riza che innescherà una trappola a Cesur. L’uomo farà in modo che in seguito ad una colluttazione Tahsin uccida Salih e dopo farà in modo che l’omicidio sia addossato a Cesur. Riza utilizzerà il cellulare dell’ormai defunto Salih per attirare Cesur nel luogo dell’omicidio, l’uomo arrivato lì troverà solo il cellulare del defunto mentre Riza farà una segnalazione alla polizia. Dalle anticipazioni su Brave and Beautiful si scopre poi il colpo di scena finale. Dopo pochi minuti gli agenti rintracceranno Cesur che dentro il suo fuoristrada avrà il cadavere di Salih. A questo punto Cesur verrà arrestato e accusato di omicidio: riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Brave and Beautiful, anticipazioni prossimi episodi: Cesur non sospetta di Riza

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Brave and Beautiful svelano infine che Cesur attonito e sconvolto non sospetterà minimamente il coinvolgimento in tutta la vicenda di Riza ed il suo doppio gioco.