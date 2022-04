Anticipazioni Il paradiso delle signore, Anna svela: “Colpo di scena alle nozze”

Anticipazione puntata finale della soap di Rai1, Giulia Vecchio svela: “Nozze Anna e Salvo? Ci sarà un colpo di scena”

Manca poco più di una settimana al gran finale di stagione de Il paradiso delle signore e dalle anticipazioni sull’ultima puntata si apprende che la soap si concluderà con un lieto fine, il matrimonio tra Anna e Salvo. La giovane contabile indosserà un bellissimo vestito nuziale rosa mentre il giovane barista avrà un look classino. Dunque la tormentata storia d’amore tra i due caratterizzata dai dubbi dell’Amato e dal passato pesante della Imbriani troverà il suo felice coronamento ma ovviamente essendo una soap l’imprevisto è dietro l’angolo. Ed infatti Giulia Vecchio, in un’intervista concessa a Tele Più, ha rivelato che non tutto filerà liscio senza però scendere nei dettagli:

“Anna vivrà una grande emozione ma aspettatevi il colpo di scena.”

Spoiler ultima puntata de Il paradiso delle signore, l’attrice di Anna sul suo personaggio: “Fatto errori e si vergogna”

Fiori d’arancio dunque per il finale di stagione della soap di Rai1 per le nozze dei due amati protagonisti ma la giovane nasconde un segreto che prima o poi verrà fuori. Giulia Vecchio, sempre durante l’intervista, ha tratteggiato meglio il suo personaggio presente nelle prime due stagioni serali e poi ritornata, totalmente diversa, in quest’ultima.

“Anna è stata tutta un’altra persona che ha fatto degli errori e in fondo prova ancora un senso di vergogna che non se ne va.”

ha rivelato la giovane attrice pugliese. Ed infatti il suo personaggi ha una storia molto travagliata alle spalle. Frivola e ingenua nelle prime stagioni si è innamorata di Massimo Riva, uomo sposato che le prometteva di lasciare la moglie per lei, una volta rimasta incinta, però, l’uomo non ha voluto saperne niente di lei. A questo punto la giovane, che nel frattempo è stata cacciata di casa dai genitori ha trovato conforto nel giovane magazziniere Quinto (Cristiano Caccamo) che l’ha sposata e riconosciuto come propria la figlia Irene.

Colpo di scena al matrimonio di Anna e Salvatore: cos’è successo nelle precedenti puntate

In questa stagione Anna è tornata a Milano vedova e con una figlia a carico e subito è entrata in sintonia con Salvo. A sua volta il giovane Amato era fresco della fine delle storia d’amore con Gabriella che lo aveva lasciato per Cosimo. I due si sono innamorati, fidanzati e presto nell’ultima puntata de Il paradiso delle signore li vedremo marito e moglie ma il giovane non sa ancora tutta la verità sul passato dell’amata e non è escluso che le nozze saranno contraddistinte da un colpo di scena.