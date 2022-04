Il paradiso delle signore, anticipazioni 11-15 aprile

Anticipazioni prossima settimana della soap di Rai1: Salvo prepara le nozze con Anna a sua insaputa

Dagli spoiler su Il paradiso delle signore si scopre che al centro delle trame ci sarà la complessa e movimentata storia d’amore tra il giovane barista siciliano e la bella contabile milanese. Storia d’amore che al momento è in piena crisi perché la Imbriani, convinta soprattutto dalla madre e dalla figlia, non ha voluto trasferirsi a Milano nella nuova casa del figlio di Agnese. Ma la storia subirà uno scossone infatti Salvatore all’oscuro dell’amata preparerà le nozze e, chiedendo aiuto all’amico Marcello, organizzerà la celebre proposta con tanto di anello. Tuttavia qualcosa non andrà per il verso giusto e la sorpresa rischierà di rovinarsi. In seguito Amato ed il suo testimone di nozze, però, riusciranno a ritrovare l’anello e finalmente il giovane farà la sua proposta di matrimonio ad Anna. Ma quale scelta farà la ragazza?

Umberto e Flora, esplode la passione e scatta un bacio: cosa succederà nelle nuove puntate della soap

Le anticipazioni dall’11 al 15 aprile svelano anche che a tenere banco sarà il triangolo formato da Umberto, Adelaide e Flora. Dopo le continue tensioni tra le due donne, la giovane Ravasi riesce a tener testa alla nobildonna. La figlia di Achille è innamorata del commendatore ed in precedenza ha confessato all’uomo i suoi sentimenti, sentimenti però che non sono ricambiati e per questo la ragazza ha trovato conforto nell’amica Ludovica confessandole tutto. Ebbene nelle prossime puntate Guarnieri rimprovererà Flora per essersi confidata e quest’ultima delusa deciderà di lasciare la villa. I colpi di scena però sono dietro l’angolo perché proprio mentre la stilista starà per lasciare la casa verrà raggiunta da Umberto e tra i due scatterà un bacio. Dalle prossime trame de Il paradiso delle signore, poi, si scopre che Beatrice avrà un bruttissimo incidente a causa di Dante che coinvolgerà anche Vittorio.

Il paradiso delle signore spoiler, Ludovica mente al fidanzato: aumenta la frustrazione in Marcello

Ed infine dalle anticipazioni sui prossimi episodi della soap di Rai1 si apprende che grossi guai coinvolgeranno anche Ludovica e Marcello. La giovane ereditiera scoprirà che la madre è malata ma non ne farà parola con nessuno neanche con il suo fidanzato. Successivamente però si confiderà con il Barbieri il quale si sentirà totalmente inutile e frustrato per non poter essere d’aiuto economicamente. A complicare il senso di inettitudine di Marcello ci sarà anche il fatto che Fiorenza confiderà a Torrebruna la (finta) malattia di Flavia e quest’ultimo si offrirà di aiutarla economicamente per l’operazione. E poi ancora Marco confesserà a Stefania di amarla e Gemma, pronta a tutto pur di riconquistarlo, avrà un’alleata inaspettata.