Anticipazioni Il paradiso delle signore: inaspettate soprese per Umberto e Adelaide

Spoiler prossime puntate della soap di Rai1, cosa succederà ad Adelaide e Umberto: parlano gli attori

Tra poco più di due settimane andranno in onda le ultime attesissime puntate de Il paradiso delle signore e della anticipazioni si apprende che si saranno delle spiazzanti sorprese. Ed al centro delle trame ci saranno due dei personaggi più amati e presenti sin dalla prima stagione daily: Adelaide e Umberto. Cosa succederà a Guarnieri ed alla contessa di Sant’Erasmo? Qualche piccolo spoiler lo hanno fornito gli stessi attori che li impersonano nella soap. Innanzitutto Vanessa Gravina, l’algida e cinica nobildonna, nelle scorse ore attraverso i suoi profili social ha rivelato:

“Ci stiamo avvicinando al gran finale di stagione, grosse sorprese in arrivo!”.

A farle eco è intervenuto anche Roberto Farnesi, che invece veste i panni del commendatore, che sempre sui social ha avvertito i telespettatori: “Preparatevi.”

Il paradiso delle signore spoiler: i personaggi di Roberto Farnesi e Vanessa Gravina al centro delle trame

Per capire però come potrebbero evolversi le cose tra i personaggi di Adelaide e Umberto occorre fare un passo un indietro con la trama della soap. Sin dalla prima stagione daily il rapporto tra Umberto e Adelaide è stato molto complice. La contessa è la cognata del commendatore e quando la moglie Margherita è morta si è occupata della crescita dei suoi nipoti Riccardo e Marta insieme al cognato. Tra i due non c’è mai stata una vera e propria storia d’amore ma entrambi sono sempre stati gelosi l’uno dell’altra. Guarnieri era geloso del matrimonio tra la contessa ed Achille Ravasi nella precedente stagione mentre in questa è la contessa a non nascondere tutta la sua gelosia nei confronti del rapporto tra Umberto e Flora. E dunque nelle prossime puntate del Paradiso questo triangolo continuerà ad essere al centro delle trame.

Anticipazioni soap di Rai1: Flora è incinta del commendatore Guarnieri? Tutta la verità

Ed a complicare anche di più l’intreccio narrativo de Il paradiso delle signore c’è il fatto che secondo alcuni siti, ma non si tratta di anticipazioni ufficiali la giovane Ravasi potrebbe addirittura aspettare un bambino da Umberto scatenando ancora di più l’ira della Sant’Erasmo. Per il momento però tali indiscrezioni non trovano conferma mentre quel che è certo è che le tensioni tra Adelaide e Flora continueranno costringendo l’imprenditore a prendere una decisione definitiva.