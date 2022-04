Anticipazioni Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi: “Grande colpo di scena”

Roberto Farnesi ospite da Francesca Fialdini dà degli spoiler sull’ultima puntata della soap: “Grande colpo di scena”

Venerdì 29 aprile 2022 andrà in onda l’ultima puntata de Il paradiso delle signore ed ovviamente non mancheranno le soprese. E tra le varie trame quella che appassiona di più il pubblico è il triangolo formato da Umberto, Adelaide e Flora. Chi sceglierà il Commendatore? Come si concluderà la soap? A fornire delle anticipazioni e dagli spoiler sul suo personaggio è stato l’attore Roberto Farnesi ospite da Francesca Fialdini. L’attore toscano senza scendere nei dettagli ha anticipato:

“Posso dirti che queste lunghe serialità hanno sempre bisogno di linfa vitale, di scossoni e di nuove linee di seguire quindi speriamo che ci sarà un gran colpo di scena.”

Colpo di scena che proseguirà anche nella prossima stagione.

Il paradiso delle signore, l’attore toscano elogia Alessandro Tersigni: “Persona eccezionale”

Durante la chiacchierata a Da noi a ruota libera, Roberto Farnesi ha elogiato il suo collega di set Alessandro Tersigni. L’interprete di Vittorio Conti del daily record di ascolti di Rai1 sarebbe dovuto intervenire nel talk della Fialdini ma a causa di un contrattempo ciò non è stato possibile. L’attore toscano ha speso delle bellissime parole per il collega:

“È una grandissima persona nella vita oltre che li interpreta un personaggio positivo lui è veramente una persona eccezionale.”

L’attore ha anche aggiunto che sul set ha legato molto con altri attori mentre infine per quanto la trama della soap nella sua ultima settimana se ne vedranno delle belle.

Roberto Farnesi oltre Il paradiso delle signore: “Faccio anche l’imprenditore e la tensione è tanta”

L’attore toscano non è solo un volto noto e amato di fiction e soap ma anche un imprenditore, ha un ristorante in toscana che dà lavoro a 20 ragazzi. L’attore nella trasmissione di Rai1 ha confessato che nel suo lavoro un po’ del cinismo di Umberto Guarnieri serve e poi ha aggiunto: “Due anni tosti e difficili, do lavoro a 20 ragazzi e ci sono delle aspettative forti quindi la tensione è tanta.” E per ultimo ma non ovviamente per importanza, l’attore ha ammesso che la sua priorità in questo momento è la famiglia, la compagna Lucya e la piccola Mia.