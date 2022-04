Anticipazioni Isola dei Famosi, stasera: nomination, eliminati, colpi di scena

L’Isola dei Famosi, puntata di stasera: al televoto Roger-Estefania e Jeremias Rodriguez

Anche il giorno di Pasquetta la televisione non si prende un giorno di vacanza e allora ecco che questa sera andrà regolarmente in onda il reality show condotto da Ilary Blasi e con i suoi due inseparabili opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Questa sera al televoto ci sono la coppia composta da Roger Balduino ed Estefania Bernal e il solingo Jeremias Rodriguez che è rimasto senza la protezione del padre Gustavo, che proprio non è piaciuto al pubblico, che infatti l’ha eliminato nella scorsa puntata andata in onda. Chi sarà salvato dal pubblico? Si dovrà attendere questa sera per scoprirlo.

Che cosa succederà ai naufraghi di Ilary Blasi? Sfide e nomination

Questa sera cosa succederà ai concorrenti de L’Isola dei Famosi? Oltre alle tanto attese nomination, che si faranno nella parte finale della puntata, ci saranno nuove e attesissime sfide che porteranno ricompense gustose e chissà che gli autori non si rivelino un po’ più buoni almeno a Pasquetta e non facciano trovare loro diverse prelibatezze da gustarsi con calma e senza alcuna agitazione. Ovviamente gli scontri sono dietro l’angolo dato che quest’anno la produzione ha scelto dei caratteri forti pronti a vincere a ogni costo il reality isolano per eccellenza dove l’ambiente è ostico, come ha rivelato un ex concorrente.

Ilary Blasi, buoni ascolti per il suo reality show: l’edizione 2022 funziona!

Gli ascolti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi non sono altissimi, purtroppo, ma sono più che buoni e sembrano soddisfare la conduttrice Ilary Blasi e il suo staff. D’altronde è la migliore edizione degli ultimi anni, ma c’è solo un piccolo problema: il programma è arrivato dopo sei mesi ininterrotto di Grande Fratello Vip due giorni a settimana e, come è facilmente immaginabile, il pubblico è un po’ saturo di nomination, dinamiche e vip che si mettono alla prova. Nel corso di quest’edizione ci sono stati diversi ritiri, tra le altre cose: Silvano dei Cugini di Campagna è stato espulso per una presunta bestemmia, Patrizia si è dovuta ritirare a causa delle ustioni riportate e poi anche Jovana se n’è dovuta tornare in Italia a causa di alcuni non specificati problemi di salute del tutto risolvibili in poco tempo.