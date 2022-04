Isola, Marco Melandri contro i concorrenti: “Ho trovato un ambiente ostico”

Marco Melandri sull’esperienza in Honduras: “Un momento per riflettere importante”

Tra i concorrenti del reality basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi su Canale 5 c’è stato anche Marco Melandri, che ha raccontato la sua esperienza nel format dedicato al programma che vede al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’ex naufrago si è lamentato dei concorrenti: “Onestamente speravo di trovarmi meglio a livello di comunicazione con gli altri naufraghi, invece ho trovato un ambiente un po’ ostico per me, quindi ho preferito chiudermi”. Sul percorso fatto in Honduras, inoltre il noto pilota motociclistico ha dichiarato:

“E’ stata un’esperienza tosta, a livello personale è molto bella perchè per la prima volta trovarsi da solo disconnesso dal mondo ti guardi dentro, è un momento per riflettere davvero importante“.

La confessione del pilota motociclistico: “Ecco perchè mi sono chiuso all’Isola”

Marco Melandri dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, ha concesso un’intervista al format dedicato al programma e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri su Mediaset Infinity. L’ex naufrago ci ha tenuto a precisare che non ha mostrato un lato del suo carattere: “Solitamente sono allegro e ironico”. Alla domanda su chi era più ostile con lui in Honduras, il 39enne ha dichiarato: “Sembrava che si cercasse sempre il pretesto per discutere. Spesso ti trovavi a discutere con qualcuno senza che avesse il coraggio di mettere in dubbio nemmeno se stesso, quindi era difficile, partivano diciamo offese, critiche, non c’era dialogo, per me era una discussione morta in partenza, stavo zitto. Fortunatamente riuscivo a non entrare in determinate situazioni. Vedevo persone che si schieravano, andavano da un concorrente e parlavano male di un altro, di quello che prima sembrava il loro amico, non mi piace, dimmi in faccia quello che pensi!”.

Quando Valentina Barbieri l’ha invitato a fare un nome, l’ex naufrago ha affermato: “I nomi non li faccio però Secondi, i cognomi si, quando ho detto ci sono dei professionisti dei reality era un complimento, non era una critica, perchè vuol dire che negli anni si sono specializzati nel gestire le dinamiche e controllarle. Per me reality vuol dire essere te stesso sempre senza mai fingere, quindi sicuramente rende più interessante il loro comportamento”. Il pilota motociclistico che nei giorni scorsi ha insinuato un dubbio proprio su Floriana ha aggiunto: “Mi sono chiuso in me stesso perchè non avevo voglia di discutere”.

L’ex naufrago ammette: “Sono andato in difesa e ho fatto una strategia per essere votato”

Durante la chiacchierata, l’ex naufrago ha fatto sapere cosa ha provato quando ha rivisto la moglie: “E’ stato bello, dopo un mese, senza connessione è difficile, le giornate là sono infinite, e quando torni sembra una vita”. Alla domanda su cosa cambierebbe del percorso in Honduras, invece ha risposto: