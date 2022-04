Anticipazioni L’Isola dei Famosi, colpo di scena: eliminazione a sorpresa

Ilary Blasi scioglie le due tribù: da domani tutti contro tutti nel reality show

Domani sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E giusto poco fa sono uscite online le anticipazioni su ciò che succederà. Ovviamente i colpi di scena non mancheranno iniziando dal fatto che le due tribù verranno sciolte. Difatti d’ora in poi i naufraghi giocheranno ognuno per sè, nella speranza di poter arrivare alla finalissima del reality show, che pare essere prevista per lunedì 27 giugno: “Da questo momento i naufraghi lotteranno l’uno contro l’altro per la vittoria finale…” Cambieranno gli equilibri a Cayo Cochinos?

Isola dei Famosi prossima puntata, 22 aprile: ci sarà un’eliminazione a sorpresa

Ma i colpi di scena non sono finiti qua. Cos’altro succederà? Nella puntata di domani sera del reality show condotto da Ilary Blasi ci sarà un’eliminazione a sorpresa. Difatti in puntata la popolare conduttrice lancerà un televoto flash e il naufrago meno votato dal pubblico a casa dovrà abbandonare la Palapa per approdare a Playa Sgamada. Insomma pare davvero che la puntata di domani sera del reality metterà a dura prova i concorrenti, che già in queste ore hanno dimostrato di avere i nervi molto tesi. Ci sarà inoltre anche una prova in cui verrà coinvolta Carmen Di Pietro, la cui mamma ha espresso un’opinione sul suo conto. Quest’ultima se dovesse vincere questa prova potrebbe far guadagnare una ricompensa a suo figlio Alessandro Iannoni.

Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia Estefania e Roger: chi sarà eliminato?

Ovviamente nella puntata di domani sera de L’Isola dei Famosi la conduttrice rivelerà anche chi tra i concorrenti in nomination dovrà abbandonare per sempre Cayo Cochinos e tornarsene in Italia una volta per tutte. In base ai sondaggi circolati online pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione dal reality adventure sia proprio la coppietta di innamorati. Andrà davvero così? Oppure ci saranno clamorosi colpi di scena? In effetti la conduttrice è dall’inizio di questa edizione che lo dice: “In questo reality tutto può cambiare…” Sul finire della puntata i naufraghi ancora in gioco verranno poi chiamati a fare le nuove nomination.