Carmen Di Pietro: “Si fa odiare all’Isola perchè…”, la mamma spiffera tutto

L’Isola dei Famosi, la mamma della naufraga non lo nasconde: “Ecco perchè si fa odiare dagli altri concorrenti”

Oggi la mamma di Carmen Di Pietro ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza la giornalista ha subito colto la palla al balzo per domandarle se pensa che sua figlia e suo nipote Alessandro Iannoni potrebbero avere concrete chance di arrivare fino alla finale del reality show condotto da Ilary Blasi. A questo punto la donna ha dichiarato di credere che potrebbero arrivare sicuramente molto lontani, anche se non ha nascosto che per quanto riguarda sua figlia c’è un grosso problema che potrebbe metterla ben presto nei guai:

“Il problema è che lei si fa odiare dagli altri perchè si fionda sul cocco per prima e prende sempre il pezzo più grosso…”

La signora non ha tutti i torti a pensarla in questo modo perchè alla lunga un atteggiamento del genere potrebbe far finire la figlia dritta, dritta in nomination.

Carmen Di Pietro, il consiglio di sua mamma: “Deve lasciare più libero suo figlio”

Successivamente la giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto alla mamma della naufraga che consiglio si sentirebbe di darle per renderla meno ‘pesante’ agli occhi degli altri concorrenti. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha dichiarato che la soubrette dovrebbe sicuramente lasciare più libero suo figlio Alessandro Iannoni, il quale pare abbia molto legato con Licia Nunez all’Isola dei Famosi: “Pure a casa lei è così…Dovrebbe lasciarlo invece più libero di agire…” In effetti anche gli altri naufraghi hanno avuto da ridere nei suoi confronti per il modo in cui tratta quotidianamente il ragazzo. E alla domanda su chi tifa tra i due, la signora Emmanuela non ha avuto alcun tipo di dubbio nel fare il nome di suo nipote.

Isola dei Famosi, tutti contro madre e figlio: lo stupore della signora Emmanuela

La giornalista di Nuovo ha poi fatto presente alla mamma di Carmen Di Pietro che almeno all’inizio del gioco un po’ tutti i naufraghi si sono scagliati contro sua figlia e suo nipote: “Forse li temono?” E quest’ultima non ha fatto mistero di essere rimasta davvero stupita perchè all’inizio tutti i concorrenti sono sembrati essere molto carini nei confronti soprattutto di suo nipote: “All’inizio gli volevano bene, non so cosa sia successo…”