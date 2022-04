Anticipazioni Uomini e Donne: un’altra cancellazione per Maria De Filippi

Uomini e Donne non va in onda oggi lunedì 25 aprile: la scelta di Mediaset

Dopo il lunedì di Pasquetta ecco che lunedì 25 aprile il programma di successo di Maria De Filippi non andrà in onda, preferendo godersi un meritato giorno di riposo dopo una settimana intensa di programmazione pomeridiana. Non è la prima volta che il dating show di Canale5 si prende un giorno di riposo durante le festività che ci sono nel corso dell’anno, ma niente paura per tutti quei fan irriducibili che si sentiranno giustamente orfani lunedì pomeriggio: il programma tornerà regolarmente in onda a partire da martedì 26 aprile.

Cosa va in onda al posto di Maria De Filippi: un film della serie Rosamunde Pilcher

Ma se lunedì pomeriggio Uomini e Donne non andrà in onda come il pubblico si sarebbe aspettato, cosa ci sarà al suo posto? Qui entra in gioco la grande fantasia di cui è dotata Mediaset: alle 14.45 andrà in onda il film Rosamunde Pilcher: La lettera. La trama del film prodotto in Germania nel 2016 è la seguente: La giornalista Lilly scopre di essere stata esclusa dall’eredità di suo padre. Nonostante questo, però, decide di lavorare nella rinomata rivista paterna fino a quando non trova una vecchia lettera che aprirà nuovi e inaspettati orizzonti di vita. Insomma, una pellicola fatta apposta per un certo tipo di pubblico, dedito al romanticismo e alle storie semplici.

Maria De Filippi, successo d’ascolti: cosa sta succedendo alle dame e ai cavalieri

Continua a essere un successo incredibile Uomini e Donne con tutti i suoi protagonisti ovvero le dame e i cavalieri più amati dal pubblico. Sono cambiati gli equilibri, d’altronde: se prima Gemma Galgani regnava incontrastata, ora a tenere banco non è solo Pinuccia con le sue liti assurde con l’opinionista Tina Cipollari e Ida Platano, l’amica di Gemma (finita nel mirino di Isabella), ed eterna indecisa sentimentale. Per non parlare dei due tronisti ancora lontani dalle loro scelte sentimentali che avverranno al centro dello studio, con tanto di pioggia di petali rossi, quando verrà il momento fatidico. L’appuntamento per una nuova puntata di Uomini e Donne è per martedì pomeriggio.