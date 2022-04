Gemma Galgani nel mirino di Isabella Ricci: nuovo affondo dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne, Isabella Ricci contro la dama: “La sua presenza nel dating deve ricordare tutto quello che non si deve essere”

E’ stata protagonista di queste ultime due edizioni del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E proprio in questo programma ha trovato il suo uomo ideale, con il quale tra poco convolerà addirittura a nozze. Oggi ha rotto il silenzio in una lunga intervista rilasciata al magazine Nuovo proprio per parlare di questa sua storia d’amore. In questa occasione ha anche colto la palla al balzo per sferrare l’ennesima frecciatina velenosa alla sua rivale di sempre, Gemma Galgani:

“La sua presenza nel programma ci deve essere per ricordare a tutti ciò che non bisogna essere: questo è lo scopo della sua presenza…”

L’ex dama ha poi dichiarato di non sapere davvero che consiglio poter dare alla rivale per trovare l’amore senza essere sgarbata.

Gemma Galgani nel mirino dell’ex dama del dating show: “Si costruisce sempre castelli in aria”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto ad Isabella Ricci cosa sbaglierebbe la sua rivale, visto che è da anni a Uomini e Donne e non è mai riuscita a trovare l’uomo giusto. E l’ex dama, la quale è in procinto di sposare Fabio, ha rivelato di credere che l’errore che commetterebbe costantemente sarebbe quello di costruirsi castelli in aria subito dopo aver baciato magari il cavaliere di turno:

“Quando poi si ritrova faccia a faccia con la realtà scoppia a piangere…Purtroppo si comporta come una bambina, visto che il suo cuore parte sempre in quarta…”

Insomma anche stavolta la dama non ha certo speso parole al miele nei confronti della sua rivale, che ormai è stata messa un po’ da parte da Maria De Filippi in queste ultime puntate del dating.

Isabella viene allo scoperto: “Ecco come sarà il mio matrimonio con Fabio”

Il giornalista di Nuovo ha poi domandato alla ex dama di Uomini e Donne come sarà il suo matrimonio. E quest’ultima ha subito rivelato che sarà senza ombra di dubbio una cerimonia intima con i familiari e pochi amici:

“Si svolgerà a Pescantina, il paese in provincia di Verona dove vive il mio fidanzato…”

La donna ha poi dichiarato di essere felice per il fatto di essere stata accolta molto bene dai suoi figli: “Vedono che il padre è sereno e sorridente al mio fianco e questo fa loro piacere…”