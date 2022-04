Antonella Clerici: “Metterò una raccomandazione”, l’ha detto davvero!

E’ sempre mezzogiorno, la battuta della conduttrice a Chloe Facchini: “Ti raccomanderò a…”

Si è aperta con un divertente siparietto la puntata del programma condotto da Antonella Clerici di oggi, venerdì 29 aprile 2022: entrando in studio, Chloe Facchini, la chef transgender, ha infatti rivelato alla padrona di casa di avere un grande sogno nel cassetto, quello di partecipare a Ballando con le stelle. “E’ il sogno della mia vita” ha ammesso, e Antonella le ha risposto ironicamente:

Cercherò di raccomantarti a Milly Carlucci!

Chloe ha quindi scherzato sul fatto che le piacerebbe partecipare con un altro volto della trasmissione del mezzogiorno di Rai1, ossia Daniele Persegani: “Che coppia che faremmo” ha asserito ridendo.

Antonella Clerici e la gag con Chloe Facchini: “Prove per Ballando con le stelle”

“C’è Daniele Persegani? Così potete fare le prove” ha detto inoltre scherzosamente la conduttrice, prima di chiudere il siparietto e dare il via ufficialmente alla puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno, con la cuoca che ha presentato ai telespettatori la preparazione di sfiziosi tortellini.

Ha regalato sorrisi e leggerezza anche oggi, dunque, Antonella ai suoi fedeli spettatori, dopo l’appuntamento di ieri, all’insegna degli imprevisti, durante il quale ha avuto diversi problemi con i collegamenti e le telefonate per i giochi, ha combinato un piccolo pasticcio facendo la maionese con Francesca Marsetti e, come se non bastasse, si è scottata la lingua assaggiando un piatto a base di carne preparato in diretta!

A proposito di Ballando con le stelle…

Antonella Clerici e Chloe Facchini a parte, tornando a Ballando, è di oggi la notizia di TvBlog che conferma ancora una volta la collocazione autunnale dello show, con partenza fissata molto probabilmente a sabato 8 ottobre, ma con possibilità di rinvio di una settimana, quindi a sabato 15, e rischio slittamento dell’orario di inizio di quasi un’ora e mezza, quindi dalle 20.35 alle 22.00 circa, nel caso in cui il tardo pomeriggio e l’inizio della serata del sabato su Rai1 dovessero essere occupati da partite dei Mondiali di Calcio che, nonostante l’assenza per la seconda volta della Nazionale Italiana, verranno comunque trasmessi dal primo canale della Tv di Stato per tutto il periodo dello svolgimento.