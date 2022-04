Antonella Clerici si scotta! “Qualcuno è infastidito dal nostro successo”

E’ sempre mezzogiorno, puntata ricca di imprevisti: la conduttrice si scotta in diretta

Puntata decisamente animata quella del seguitissimo programma di Rai1 che Antonella Clerici ha condotto oggi, nel corso della quale, assaggiando un piatto a base di carne preparato da uno dei cuochi che hanno preso parte alla diretta, si è bruciata la lingua perchè era troppo caldo. E così, dopo una pausa pubblicitaria, ha voluto commentare la cosa con il sorriso, dicendo ai telespettatori: “Mi sono scottata, prima, asseggiando il tacchino. Non so cos’altro manca oggi, che deve ancora succedere” ha ironizzato, appunto in riferimento al fatto che la diretta odierna ha visto veramente tanti imprevisti.

Antonella Clerici ironizza: “Forse il successo del nostro programma infastidisce qualcuno”

Nel corso dell’appuntamento di oggi della trasmissione ci sono stati più volte problemi di linea, prima durante un collegamento in esterna con un ospite, e poi al telefono durante i giochi, tant’è che la conduttrice ha chiesto scherzosamente ai suoi compagni di viaggio:

Abbiamo messo il sale negli angoli? Ci sono dei cornetti rossi in studio? Forse il nostro successo dà fastidio a qualcuno…

“Quest’oggi abbiamo tanti problemi, non so perchè” ha poi ribadito nel momento in cui una spettatrice impegnata con il gioco del bonsai non si è più fatta sentire e la linea è passata ad un’altra telespettatrice: “Non sono la signora di prima” ha quindi chiarito la nuova spettatrice, mandando in confusione Antonella.

Oggi proprio non è possibile

ha perciò scherzato la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno.

Ancora un imprevisto a E’ sempre mezzogiorno: venuta male la maionese di Francesca Marsetti

Come se non bastasse, c’è stato un imprevisto anche in cucina: Antonella Clerici, aiutando Francesca Marsetti a fare la maionese, ha infatti sbagliato qualche passaggio poiché il piatto non è riuscito come ci si aspettava. All’inizio della diretta la conduttrice (della quale nei giorni scorsi è tornata a parlare Anna Moroni, rispondendo definitivamente ai rumors secondo i quali in futuro potrebbe entrare nel cast del programma) ha invece commentato le parole di Papa Francesco, il quale ha detto che il peggior peccato delle suocere… è l’uso spropositato delle parole! “E’ una cosa che mi ha fatto sorridere” ha detto Antonella.