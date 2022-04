Armando Incarnato difende Biagio Di Maro: “L’umiltà non si può comprare”

Scontro tra Biagio Di Maro e una dama: interviene Armando Incarnato

Anche nella puntata di oggi del seguitissimo dating show pomeridiano di Maria De Filippi, non è mancato un nuovo scontro tra Biagio Di Maro e una nuova dama del trono over. A intervenire in difesa del cavaliere napoletano ci ha pensato Armando Incarnato: “L’umiltà non si può comprare, l’hai giudicato per una situazione economica, se l’avesse presa in un autogrill e te l’avesse portata in macchina dove sta il problema, non ti comportavi in quel modo, se mi offri una pizza io ti ringrazio”.

Catia Franchi critica di nuovo il cavaliere napoletano: “Sei un poveraccio!”

Nel consueto appuntamento di Uomini e Donne, i telespettatori hanno assistito a una nuova lite tra Biagio Di Maro e Catia Franchi. Per iniziare il cavaliere si è sfogato con la dama, per non aver dato valore di recente a una serata che hanno trascorso insieme: “Non credo che sia sta una bella cosa nei miei confronti, hai offeso me, sorella di…hai dato un valore che tu sei in alto e io in basso, io mi sono comportato quello che ero”, venendo prontamente attaccato dalla sorella della nota stilista Elisabetta Franchi: “Sei un personaggio finto, io non ho detto proprio chi ero, miserabile, ti sei inventato delle storie, non sei sincero, tu non puoi proporre a una donna il sushi e poi un’altra cosa. Sei un poveraccio“. Tina Cipollari si è schierata dalla parte della dama: “La prima sera che esci con una donna dalla più umile un pezzo di pizza a taglio è vergognoso, posso capire la pizza seduti in una pizzeria, ma come ragioni. Esci con le donne per corteggiarle o per screditarle ogni volta?”.

Il discusso 53enne che l’ha combinata grossa si è difeso: “A me non interessa chi sei, io sapevo chi eri e sono rimasto la persona che sono, ha fatto la differenza tra il ricco e il povero per farmi sentire un poveraccio, tu perchè stai qua? Una donna che si sente così di classe nel camerino con i piedi di sopra il divano e io sono miserabile? Ma che dici”.

Tina Cipollari dalla parte della dama: “Massacrata perchè porta un cognome importante”

E’ intervenuto Armando schierandosi dalla parte del cavaliere, dato che si è rivolto alla nuova protagonista del parterre del trono over dicendole: “Perchè non l’hai portato in un ristorante da cinque stelle, se qualcuno a casa tua si mette con i piedi sul divano è una persona umile? Dal gesto vuol dire che sei poco umile, con i piedi sul divano, non si fa, perchè non li metti a casa tua”. La risposta della diretta interessata è stata: “Tu non sai cosa sia l’umiltà”. Sempre lo storico cavaliere ha chiesto delucidazioni a Tina: “Perchè non dici niente che l’ha fatto passare per pezzente?”. L’opinionista ha difeso la dama: “Massacrata perchè porti un cognome importante”.