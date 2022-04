Uomini e Donne oggi, Biagio Di Maro la combina grossa: caos in studio

Biagio Di Maro scatena la polemica: il gesto per una dama non passa inosservato

Fuoco e fiamme nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Il giovedì sarà particolarmente pepato nel programma condotto da Maria De Filippi, che darà ampio spazio ai protagonisti del trono over e classico. A scatenare un putiferio in studio sarà Biagio che, durante la stagione in corso, ha frequentato diverse dame chiudendo però ogni rapporto in modo burrascoso dopo i primi avvicinamenti. Oggi in puntata il cavaliere sarà protagonista di una nuova accesissima polemica, racconterà infatti di essere uscito con una signora, ma l’incontro sarebbe andato piuttosto male. In particolare la dama racconterà di essere stata portata fuori a cena, ma non in un ristorante, ma di aver condiviso con il partenopeo una pizza al taglio. Ammetterà di essere rimasta un po’ delusa, si sarebbe aspettata infatti un locale diverso per il loro incontro. Il gesto del partenopeo finirà per scatenare i commenti infuocati degli opinionisti in studio e gli animi si riscalderanno velocemente. Finirà anche la nuova frequentazione del partenopeo?



Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 28 aprile: la nuova tronista rifiuta un corteggiatore

Non sarà soltanto Biagio Di Maro a sollevare polemiche nella puntata di oggi del programma pomeridiano di Canale5. Anche Veronica Rimondi infatti sarà sotto i riflettori per via delle sue uscite con Matteo e Andrea. Con il primo in particolare ci sarebbe stato già un avvicinamento importante, tanto da spingere il ragazzo a tentare di baciarla, dopo averle fatto una serenata. La tronista però lo rifiuterà, tirandosi indietro. In studio racconterà di essere contenta del fatto che il corteggiatore abbia provato ad avvicinarla, ma che per lei al momento è troppo presto per dare un bacio a uno dei ragazzi del parterre. Una scelta che non vedrà ovviamente tutto d’accordo.

Anticipazioni puntata di oggi: Luca Salatino pronto a dire addio ad Aurora?

Intanto nella puntata di oggi, giovedì 28 aprile, di Uomini e Donne si continuerà a parlare anche del tronista romano e della discussione con la nuova corteggiatrice. Il ragazzo continuerà a non gradire la freddezza della giovane dopo il loro bacio. In studio a mettere alle strette Aurora sarà anche Tina Cipollari che, con le sue critiche, la porterà a lasciare lo studio. A sorpresa però il tronista sembrerà impassibile e non la raggiungerà dietro le quinte, mentre cercherà di ricucire con Soraia, che ha sferrato il colpo di grazia nelle ultime puntate, e la convincerà a ballare con lui.