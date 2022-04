Ascolti Big Show-Ci vuole un fiore: arrivato responso amaro per Enrico Papi

Enrico Papi, male la prima: il ritorno su Canale Cinque cede al diretto rivale

Non è stato il debutto che Enrico Papi sperava e sognava. Il programma di Canale Cinque Big Show ha infatti perso la sfida contro il diretto rivale Ci vuole un fiore. La serata evento di Rai Uno condotta dalla coppia di Massa-Carrara Francesco Gabbani e Francesca Fialdini ha infatti avuto la meglio, con una puntata in prima serata ricca di grandi ospiti, musica, leggerezza e momenti di sana riflessione e divertimento. Il pubblico, seppur non in maniera netta come giovedì sera, ha preferito scegliere il primo canale a discapito del cavallo di battaglia di Mediaset.

Francesco Gabbani debutta bene: il pubblico premia Rai Uno

Passando poi ai numeri, Ci vuole un fiore, condotto benissimo da Francesco Gabbani e dalla Fialdini, ha intrattenuto per la precisione 2.7 milioni di spettatori con uno share del 15.2%. Ascolti non eccezionali ma comunque superiori a quelli di Big Show che ha deluso, raccogliendo soltanto 2.2 milioni di utenti e uno share piuttosto basso, pari solo al 13.7%. Dopo i risultati poco soddisfacenti di Ilary Blasi e dell’Isola dei famosi Canale Cinque dunque si ritrova a mandare giù un altro boccone che se non è amaro, poco ci manca. Tutto questo in una prima serata nella quale il pubblico non ha potuto puntare su fiction e serie in onda sui principali canali, visto che venerdì 8 aprile il piccolo schermo ha scelto di puntare sullo show, la musica e l’intrattenimento.

Ascolti tv, Big Show parte a rallentatore: al pubblico manca la fiction?

Dopo la disfatta di giovedì in termini di ascolti, Canale Cinque ha perso anche la sfida degli show. Big Show non ha convinto il pubblico di Canale Cinque, anche se alla fine la differenza di risultati con Rai Uno non è stata abissale nella serata di venerdì 8 aprile 2022. Per risollevare gli ascolti Mediaset potrebbe aver necessità di una forte fiction, come accaduto nelle scorse settimane con Fosca Innocenti (anche se sembrano lontanissimi i tempi dei 7 -8 milioni fatti segnare da serie storiche come I Cesaroni). I reality e l’intrattenimento infatti non sembrano aver attirato le simpatie di troppi telespettatori, anche se resiste bene la fascia di giovani.