Ascolti, L’isola dei famosi resiste ma Don Matteo fa paura: sfida ardua ieri

Ilary Blasi si ferma al 16.80% di share: gli ascolti dell’Isola dei Famosi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show adventure su Canale 5. Ovviamente le polemiche non sono certo mancate, anche se c’è da dire che ci sono stati pure dei momenti molto toccanti. Inutile nascondere che ne sono successe di tutti i colori ai naufraghi. Intanto si segnala che giusto poco fa sono usciti gli ascolti. Come’è andata? L’Isola è stata seguita da 2 milioni e 538 mila telespettatori con il 16.84% di share. Purtroppo i dati Auditel continuano a non sorridere alla popolare conduttrice di origini romane, che ha perso nettamente la sfida contro il diretto competitor su Rai1 Don Matteo.

Don Matteo leader assoluto: niente da fare per il reality show di Canale 5

Anche ieri sera i telespettatori hanno fatto una scelta netta tra le due offerte proposte dalle ammiraglie. Difatti il pubblico ha preferito seguire la popolare serie Tv in onda su Rai1. Quanto ha fatto? La fiction della prima rete nazionale è stata seguita da oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori con il 26.40% di share. La vittoria per la serie contro L’Isola dei Famosi, nella cui puntata di ieri c’è stato un nuovo bacio tra Estefania e Roger, è stata netta anche nel target commerciale (22.46 contro il 17.91). Insomma non c’è stata proprio partita per Ilary Blasi. Adesso c’è da chiedersi se Mediaset correrà ai ripari magari cambiando la programmazione. Sicuramente c’è da dire che il doppio appuntamento settimanale non ha affatto aiutato il reality, anzi.

I giovanissimi scelgono la fiction di Rai1: che smacco per il reality di Canale 5!

C’è inoltre da segnalare un altro dato molto interessante per quanto riguarda gli ascolti di ieri. Di cosa si tratta? In pratica Don Matteo è stato seguitissimo pure dai giovanissimi, che lo hanno preferito al reality show adventure in onda su Canale 5 (21.81 contro 21.35). Un dato importante questo perchè ha dimostrato a tutti che la serie Tv è una delle poche ad essere riuscita a captare l’interesse dei telespettatori di tutte le età (cosa rara nella Tv di oggi). L’Isola dei Famosi riuscirà a crescere negli ascolti già a partire da lunedì prossimo?