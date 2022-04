Ascolti, Don Matteo fa il quadruplo di Big Show: esordio boom per Raoul Bova

Don Matteo senza rivali: dominati gli ascolti di giovedì 29 aprile

La prima puntata di Don Matteo senza Terence Hill ha attirato una grandissima curiosità nella prima serata di giovedì 29 aprile. Il programma di Enrico Papi Big Show, risposta di Canale Cinque alla fiction, non è infatti minimamente riuscito ad arginare lo strapotere del prodotto della Lux Vide. Il debutto di Raoul Bova nei panni di Don Massimo ha agito da perfetta calamita e Rai 1 ha intercettato oltre sei milioni di telespettatori con la messa in onda della quinta puntata dalla serie italiana più amata. Più precisamente il primo canale ha fatto sedere davanti al piccolo schermo quasi 6.5 milioni di spettatori e uno share pari al 31.1% (sette giorni fa sono stati 6 milioni e 28.8% di share). Dati da urlo, simili a quelli della prima puntata della tredicesima stagione. Il ribaltone non sembra aver cambiato più di tanto le cose, al contrario è cresciuta la curiosità degli spettatori.

Big Show crolla su Canale 5: quadruplicato dalla fiction

Non è andata per niente bene ad Enrico Papi che si è ritrovato semplicemente a raccogliere le briciole lasciate da Don Matteo ai vari competitor di serata. Alla vigilia della nuova puntata il presentatore aveva espresso il suo desiderio di sfidare ancora una volta la fiction di Rai 1, speranzoso di non perdere ulteriore terreno rispetto alla settimana passata. In realtà le cose sono andate male, visto che la serie con Raoul Bova al debutto ha quadruplicato Big Show, in grado di intercettare solamente 5 milioni di spettatori (la scorsa settimana 1.7) e share al 9.5%. Dati poco entusiasmanti e duecento mila spettatori in meno per il varietà.

Big Show si inchina a Don Matteo: attesa per il prossimo scontro

Non sono bastate le parole di Enrico Papi per confermare i risultati della scorsa settimana. La serie del primo canale ha infatti ottenuto ascolti record, e va considerato anche che molti fan di Don Matteo hanno seguito e seguiranno la puntata di ieri sera anche in streaming su RaiPlay. Proprio per questo gli ascolti della fiction restano impressionanti. Non resta ora che scoprire se la tendenza con Big Show resterà la solita o assisteremo ad un clamoroso colpo di scena la prossima settimana.