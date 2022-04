Enrico Papi, sfida sempre più difficile per Big Show: flop d’ascolti e poi…

Big Show torna in prima serata: le anticipazioni del format di Canale Cinque

Enrico Papi ci riprova e questa sera tornerà in prima serata su Canale Cinque con Big Show. Il programma di Mediaset proverà a risollevarsi dopo i tiepidi ascolti delle prime puntate trasmesse, che non hanno fatto segnare gli ascolti tanto desiderati. Anche questa sera il varietà affidato al simpatico conduttore si propone la solita missione: coinvolgere nello spettacolo uomini e donne comuni, attraverso una serie di gag, giochi e collegamenti anche in esterna. Per tentare di raccogliere il maggior pubblico possibile stasera il programma ha convinto a salire sul palco grandi ospiti. Al fianco di Papi ci saranno anche Zeudi Di Palma, Miss Italia 2022, oltre alla confermatissima Cristina D’Avena e la spalla comica Scintilla. Inoltre saliranno sul palco due super ospiti musicali, Ivan Cattaneo e direttamente dal Festival di Sanremo Donatella Rettore, icone della musica anni 70′. Insomma, per i fan della tv più longevi si prospetta una bella e divertente serata, accompagnata da tanta musica.

Enrico Papi e la mission impossible: grande scontro con Rai1

Proprio come accaduto settimana scorsa Enrico Papi e il suo Big Show si ritroveranno anche questa sera a sfida Don Matteo, fiction campione di ascolti di Rai Uno. Il risultato di sette giorni fa è stato netto, con un dominio incontrastato della serie che ha mandato in onda l’ultima puntata con protagonista Terence Hill. Anche questa sera la bilancia sembra pendere tutta dalla parte del primo canale, visto che sarà la prima puntata in cui vedremo Raoul Bova come protagonista e ovviamente la curiosità dei milioni di telespettatori abituali della fiction è alle stelle.

Il conduttore non rinuncia alla sfida: “Con Big Show voglio sfidare la fiction”

Nonostante gli ascolti poco premianti il bravissimo conduttore di Mediaset Enrico Papi non vuole in alcun modo rinunciare alla sfida auditel con Don Matteo, risposta della programmazione di Rai Uno sul piccolo schermo. Il presentatore pochi giorni fa in una intervista si è detto comunque soddisfatto del suo Big Show, che in qualche modo a sua detta è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote alla fiction: “Lo abbiamo arginato, voglio continuare a sfidare Don Matteo”.