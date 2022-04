Ascolti La pupa e il secchione: arrivato il responso per Barbara d’Urso

La pupa e il secchione, ascolti della puntata di ieri sera: il reality poco sotto il 9% di share

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show con innumerevoli colpi di scena e polemiche infinite (è stata anche squalificata Paola Caruso dopo aver aggredito Mila Suarez). Come sono andati gli ascolti? Il reality di Barbara d’Urso è stato seguito da oltre 1 milione e 200 mila telespettatori con l’8.70% di share. Nel target commerciale il programma di Italia 1 ha toccato quasi il 10%, mentre nei giovanissimi ha ottenuto il 13.37% di share. Un risultato questo che ha soddisfatto la conduttrice, la quale stamattina ha ringraziato sui social il pubblico a casa (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Barbara d’Urso non si trattiene: “Abbiamo raggiunto picchi del 18% di share”

Come detto precedentemente la conduttrice ha celebrato su tutti i social i buoni ascolti de La pupa e il secchione. Difatti quest’ultima ha subito dichiarato di essere felicissima perchè il suo show ha toccato picchi di oltre il 18% di share:

“E anche ieri su Italia1 ci avete regalato picchi di 2 milioni di telespettatori e del 18% di share con il reality show…”

Successivamente la popolare conduttrice, che in queste ultime ore ha incassato i complimenti di Biagio D’Anelli per il modo in cui ieri sera ha messo in riga tutti i concorrenti del reality show, ha fatto notare che questo risultato ha ancora più valore perchè ieri sera la controprogrammazione è stata particolarmente forte: “Un risultato importante nonostante una partita di calcio fortissima e lunghissimissima…”

E anche ieri su Italia1 ci avete regalato picchi di 2 milioni di spettatori e del 18% di share con #lapupaeilsecchioneshow !! Nonostante una partita di calcio fortissima e lunghissimissima…..⚽️ Grazie per la passione con cui ci seguite anche sui social!!! A dopo!!! #colcuore❤️ pic.twitter.com/yX95MJNLGb — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 13, 2022

Ascolti La pupa e il secchione show, la conduttrice ringrazia: “Ci seguite in tantissimi anche sui social”

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo post pubblicato in queste ultime ore sui social cogliendo la palla al balzo per ringraziare tutti i telespettatori che ieri sera hanno seguito con grande passione il reality show pure sui social (ieri sera l’hashtag del programma è stato costantemente trend topic su twitter): “Grazie per la passione con cui ci seguite anche sui social!!! A dopo!!!” A complimentarsi con la conduttrice pure il produttore dello show, che su instagram non ha nascosto tutta la sua felicità: