Ascolti: L’Isola dei Famosi torna a respirare, Made in Sud sempre forte

Ascolti L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi torna a convincere e conquista il 17% di share

Non è convincente come il Grande Fratello Vip, ma L’Isola dei Famosi sta piano piano risalendo dopo le ultime due puntate non troppo convincenti. Nella serata di ieri, 25 aprile, Ilary Blasi e i suoi due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno convinto la bellezza di 2.485.000 spettatori conquistando il 17.19% di share. Ieri c’è stato il confronto tra Nicolas Vaporidis e Ilona Staller, per non parlare del faccia a faccia tra Blind ed Edoardo Tavassi, e poi Laura Maddaloni ha avuto modo di criticare il comportamento di Guendalina Tavassi, vero fuoco d’artificio del reality show di Canale5. La fine è ancora lontana, ma le dinamiche si vedono sempre di più e con l’arrivo di nuovi naufraghi tutto l’equilibrio da loro raggiunto potrebbe cambiare ancora una volta.

Nero a metà su Rai1 vince la serata di ieri, Made in Sud convince ancora: gli ascolti tv

Ma se da una parte il reality show di Canale5 ha convinto quasi due milioni e mezzo di spettatori, merito della conduttrice e degli opinionisti (Savino ha svelato chi vorrebbe in finale), la fiction Nero a Metà su Rai1, con la presenza di Claudio Amendola, ha appassionato davanti al piccolo schermo 4.484.000 spettatori con il 19.28% di share mentre Made in Sud continua a convincere e a essere un successo presso il pubblico di Rai2: 1.073.000 spettatori con il 6% di share. Sono stati, invece, 1.674.000 spettatori a seguire il programma di Rai3 Report mentre su Rete4 sono stati 778.000 quelli che hanno seguito Quarta Repubblica. Gli ascolti tv di Italia1, invece, sono stati solo 527.000 a seguire Battiti Live.

Auditel, lunedì 25 aprile: tutti gli ascolti tv degli altri programmi andati in onda

Vediamo poi nel dettaglio i dati auditel di ieri sera, lunedì 25 aprile, per quanto riguarda gli altri programmi in onda: Servant of the People su La7 ha convinto solo 449.000 spettatori con uno share dell’1.92% nel primo episodio e 429.000 nel secondo episodio. Mia moglie per finta su Tv8, invece, ha ottenuto 562.000 spettatori con il 2.66% di share e infine Bad Company – Protocollo Praga sul Nove ha appassionato 452.000 spettatori con il 2.21% di share.