Isola dei famosi, Nicola Savino non ha dubbi: “Ecco chi vorrei in finale”

Nicola Savino si sbilancia sul reality di Canale 5: “Ecco chi vorrei in finale”

Manca ancora molto alla fine di questa edizione dell’Isola dei famosi, che si preannuncia essere la più lunga della sua storia, ma l’opinionista ha già le idee chiare su chi sono i suoi preferiti e chi vorrebbe vedere in finale. Rispondendo a tale domanda in una lunga intervista concessa a TelePiù, infatti, l’opinionista ha ammesso:

“Amo molto le signore, da Ilona Staller a Lory Del Santo. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere I Cugini di Campagna in coppia, se uno dei due non fosse stato squalificato. Mi piacciono Estefania e Roger due bellissimi molto simpatici.”

E poi ancora l’opinionista ha sottolineato l’avventura in coppia padre-figlio dei Rodriguez mentre tra i più divertenti ha inserito Carmen Di Pietro ed i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi.

L’Isola dei famosi, l’opinionista elogia Ilary Blasi: “Siamo amici da anni”

Nicola Savino ha una bellissima chimica e sintonia con la conduttrice del reality Ilary Blasi e, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha rivelato il perché. “Non siamo solo colleghi, siamo soprattutto amici” ha ammesso l’opinionista, aggiungendo poi:

“La nostra amicizia è iniziata nel 2017, quando abbiamo condotto Le Iene in coppia da lì è nata una grande complicità fatta di scherzi e risate. Io mi divertivo a mandarle messaggi vocali con la voce del marito Francesco Totti e lei ogni tanto ci cascava.”

Inoltre ha anche aggiunto che gli piace molto il suo modo di condurre, spontaneo ma allo stesso tempo molto preciso.

Nicola Savino ammette: “Partire come naufrago? Non se ne parla nemmeno”

Nicola Savino, che un’edizione del reality l’ha condotta prendendo il posto di Simona Ventura (che ha ammesso che ha lasciato una voragine) ha ammesso di non aver nessuna intenzione di partire come naufrago: “Non se ne parla nemmeno, sia per la fame che per la scomodità. Purtroppo farei fatica…Se non mangio divento nervoso e do il peggio di me” Al contrario, invece, potrebbe proporsi come inviato perché adora viaggiare. Nel frattempo una nuova puntata dell’Isola dei famosi andrà in onda questa sera, lunedì 25 aprile, e dalla anticipazioni si scopre che ci sarà una nuova eliminazione, un confronto a sorpresa e l’arrivo di nuovi naufraghi.