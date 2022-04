Ascolti ieri sera, Amici-Ulisse: sospiro di sollievo per Maria De Filippi

Amici 21 ha vinto la sfida degli ascolti anche contro il programma di Alberto Angela: i dati di ieri

Sfida inedita a livello di ascolti ieri sera, sabato 9 aprile 2022, con Amici di Maria De Filippi che ha avuto un nuovo competitor, Ulisse-Il piacere della scoperta, a differenza dei sabati precedenti quando a sfidare l’edizione serale del talent di Canale5 sono stati prima Amadeus con Affari Tuoi Formato Famiglia e Soliti Ignoti Speciale e poi Flavio Insinna con un appuntamento particolare de L’Eredità dedicato alla raccolta fondi per la popolazione ucraina. E anche contro la nuova concorrenza la corazzata della rete ammiraglia Mediaset ieri ha vinto la sfida dell’auditel, con gli ascolti che riportiamo nel secondo paragrafo.

Maria De Filippi ha registrato più di 4 milioni e mezzo di telespettatori sabato 9 aprile

A seguire il serale di Amici 21, conclusosi come sempre con l’annuncio degli eliminati, sono stati in media 4milioni 560mila telespettatori, con uno share del 26.53%. Una vittoria netta sul competitor, dunque la conduttrice ha potuto tirare ancora una volta un sospiro di sollievo anche se, come vediamo nel dettaglio nel prossimo paragrafo, il programma divulgativo di Rai1 si è comunque difeso bene.

Ulisse: quanto ha totalizzato in ascolti Alberto Angela con la puntata trasmessa ieri sera

A trascorrere il sabato sera in compagnia della trasmissione di Rai1 dedicata alla scienza sono stati invece poco più di 2milioni 600mila spettatori con uno share superiore al 13% (nello specifico, 2milioni 604mila telespettatori con il 13.24% di share).

Dando un rapido sguardo ai dati auditel delle altre reti, segnaliamo una media di circa 1milione di telespettatori con uno share compreso tra il 4 e il 5% per il telefilm FBI su Rai2, poco più di 800mila spettatori e il 4% di share per il film Che ci faccio qui trasmesso su Rai3, una media di 600mila telespettatori per Freedom che è stata la proposta di Italia1, 676mila telespettatori e il 3.06% per Speciale Controcorrente in onda su Rete4 e poco più di 600mila spettatori per In Onda, la trasmissione di La7.

Rispetto al sabato precedente, Maria De Filippi è salita di circa un punto e mezzo di share mentre a livello di numero di telespettatori il dato è rimasto quasi invariato.