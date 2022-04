Anticipazioni Amici 9 aprile 2022: gli eliminati della quarta puntata del Serale

Aisha eliminata: tutte le sfide della prima manche, ospite Sangiovanni

Si avvicina la quarta puntata del Serale di Amici e puntuale, come ogni settimana, si è svolta la registrazione. Il sempre informato blog Quellochetuttivoglionosapere ha fornito proprio in queste ore tutti i dettagli. La prima eliminata è Aisha ma vediamo nel dettaglio come si è svolta la manche. L’estrazione ha dato alla squadra Zerbi-Celentano l’opportunità di iniziare e i due hanno sfidato i CuccaTodo. La prima prova vede Nunzio contro LDA e il ballerino perde. Poi Sissi si scontra con Michele e Carola ma la prova è stata annullata per problemi dovuti alla scelta di a chi dare il punto. L’ultima prova riguarda il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi tra Alex e Luigi sul brano “Signor tenente”, vince Strangis. A rischio eliminazione sono andati tutti i cantanti e alla fine Aisha è stata eliminata. Infine Sangiovanni sarà l’ospite della prossima puntata.

Nunzio al ballottaggio: le prove della seconda partita, incidente per Lorella Cuccarini

La seconda manche della nuova puntata del Serale di Amici 21 vede scontrarsi le stesse squadre. Nella prima prova Alex si sfida contro LDA e Luigi in duetto e vince. Nella seconda sfida LDA va contro un passo a due di Serena e Nunzio e vince. Nell’ultima prova Michele sfida Sissi e vince. I candidati all’eliminazione sono Serena, Nunzio e Alex. L’eliminato è Nunzio, provvisoriamente, che si scontrerà con l’eliminato della terza manche. Nel corso della puntata Lorella Cuccarini si è fatta male durante il guanto dei prof. E ancora, scontri tra Alessandra Celentano e Nunzio e, inoltre, la maestra ha ballato con Stefano De Martino. Stash è tornato!

Crytical sfida Nunzio: chi dei due sarà eliminato?

Nella terza manche della puntata di Amici di sabato 9 aprile i vincitori Zerbi-Celentano sfidano la squadra Pettinelli-Peparini. La prima prova vede Albe e Crytical in duetto contro Luigi e riescono a prendere il punto. Nella seconda prova Dario sfida Michele ma perde. Nell’ultima prova viene applicato il guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli, sulla musica rap, tra Crytical e Luigi. Inaspettatamente Crytical ha perso il punto. I candidati all’eliminazione sono tutti e tre gli allievi rimasti nella squadra delle Pe-Pe. Ma sarà Crytical l’eliminato provvisorio. L’allievo della Pettinelli sfiderà Nunzio al ballottaggio e solo sabato si saprà il secondo eliminato definitivo della puntata che potrebbe vedere un nuovo meccanismo di eliminazione.