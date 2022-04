Ascolti Ultima Fermata, niente da fare: un altro crollo per Maria De Filippi

Ultima Fermata, flop anche ieri sera: il programma con Simona Ventura non è piaciuto

Ieri sera è andata in onda la quarta e ultima puntata di Ultima Fermata condotto da Simona Ventura e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che ha però deluso notevolmente le aspettative, registrando ieri sera su Canale 5 solo 1.750.000 spettatori con l’11.8% di share, in linea con i bassi ascolti delle puntate precedenti, battuto dalla concorrenza di Migliori Nemici su Rai Uno e Chi l’ha Visto su Rai Tre che hanno superato i 2 milioni ciascuno. Il programma si è rivelato una delusione per la netta somiglianza e per il confronto inevitabile con il più amato e famoso Temptation Island, oltre a un casting che non è piaciuto al pubblico di Canale 5.

Ecco cosa non ha funzionato: ci sarà una seconda chance per il programma in futuro?

Un aspetto positivo di Ultima Fermata, con Simona Ventura che ha recentemente chiarito i motivi che l’hanno spinta a condurlo, è stato senza dubbio quello di fare ricorso a professionisti come uno psicologo o uno psicoterapeuta di coppia, però tale figura è rimasta marginale all’interno del programma, coinvolta solo nei brevi colloqui tramite webcam con i partecipanti. Invece non ha per nulla funzionato il fatto di non avere né un conduttore né uno studio, sfociando nelle solite dinamiche e in reazioni poco originali. Quindi il problema sarebbe dovuto principalmente alla formula del programma che ha indubbiamente influito sul poco interesse e i pessimi ascolti, e ci si chiede se avrà una seconda chance oppure se l’esperimento si conclude qui.

Ultima Fermata, con la versione studio si risolverebbero i problemi?

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di modificare il format del programma, favorendo una versione “studio”, con confronti e colloqui più frequenti e quindi la componente del talk show unita al docu-reality proposto in queste quattro puntate, con anche la possibile conduzione della stessa Maria De Filippi. In questo modo, Ultima Fermata prenderebbe maggiormente spunto da Uomini e Donne e non da Temptation Island, dato che c’erano troppe analogie con quest’ultimo, riducendo il trash e le solite dinamiche e privilegiando la figura dello psicologo, che è stata oggettivamente una ottima intuizione, rendendo il suo ruolo più importante nel programma. Vedremo come si evolverà la situazione e cosa deciderà Mediaset e gli autori e se si proseguirà con l’esperimento o se verrà accantonato definitivamente.