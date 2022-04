Ultima fermata, Simona Ventura vuota il sacco: “Ho scelto di condurlo perché…”

Simona Ventura lo rivela una volta per tutte: spente le voci delle scorse settimane

Da qualche settimana il lavoro di Simona Ventura si è sdoppiato. La famosa presentatrice è infatti approdata al timone di Ultima Fermata, l’ultima creazione della Fascino di Maria De Filippi. Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e canzoni la conduttrice, che la domenica mattina è sempre al timone di Citofonare Rai Due insieme all’amica e collega Paola Perego, ha chiarito quali sono stati i motivi che l’hanno portata ad accettare la proposta di conduzione del format di Canale Cinque. In qualche modo il programma ricalca la formula del più noto Temptation Island e l’accostamento è stato subito notato dal pubblico. Questo però non è stato un motivo valido per Super Simo per snobbare questa grande occasione:

Ho accettato perché è da anni che mi propongo per fare cose nuove, quelle vecchie non verranno mai come all’inizio. Io sono cambiata, come pure la televisione e il mondo della comunicazione

Ultima fermata, la conduttrice ammette: “Abbiamo capito su cosa lavorare in futuro”

Questa sera Ultima fermata chiuderà i battenti su Canale Cinque, almeno per quanto riguarda questa prima edizione del format pensato da Maria De Filippi e dai suoi preziosi collaboratori. La padrona di casa del format, amica di vecchia data della moglie di Costanzo, ha spiegato a Sorrisi che questo tentativo fatto si è rivelato estremamente utile per capire dove poter intervenire: “È stata una prima esperienza e abbiamo capito su cosa lavorare in futuro. I programmi vanno rodati, ci vuole tempo anche per fidelizzare il pubblico”. Porte dunque apertissime per quanto riguarda una nuova edizione.

Simona Ventura ricorda l’amicizia speciale: il retroscena svelato a Sorrisi

Da anni Simona Ventura è fortemente legata a Maria De Filippi, una della conduttrici più amate di sempre della tv italiana. Parlando al settimanale TV Sorrisi e canzoni la ex moglie di Bettarini ha raccontato le origini di questa amicizia speciale, venutasi a creare al termine degli anni ’90: “Ci conosciamo dai tempi di “Scherzi a parte”, quando abbiamo fatto uno scherzo a Maurizio Costanzo. Ci siamo molto divertite e da allora siamo rimaste in contatto”. Dopo il forte retroscena svelato nei giorni scorsi dunque la conduttrice ha chiarito i dubbi e la curiosità del pubblico ancora una volta, visto che erano in molti a chiedersi come fosse nata l’amicizia con la padrona di casa di Uomini e donne.