Barbara De Rossi a Citofonare Rai2: “Sono stata male nel mio privato”

Barbara De Rossi si racconta a cuore aperto: “Nella mia vita privata sono stata più male che bene”

Hanno scelto una delle attrici italiane più brave e apprezzate Paola Perego e Simona Ventura per la puntata di Citofonare Rai2 andata in onda oggi, domenica 24 aprile 2022, come sempre nella fascia oraria del mezzogiorno sul secondo canale della Rai. Intervistata, dunque, dalle padrone di casa, l’artista si è raccontata a 360 gradi.

Nel mio privato sono stata più male che bene

ha ammesso, precisando: “Se devo fare un bilancio della mia vita privata, posso dire realmente di essere stata più male che bene, ma ora sto benissimo”.

“Non mi aspettavo di trovare l’amore alla mia età”, la confessione dell’attrice a Citofonare Rai2

“Non pensavo di poter trovare l’amore a 53 anni” ha confessato inoltre Barbara De Rossi ai microfoni del programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego, dichiarando anche:

Per una donna tenere in piedi sia il lavoro che l’amore non è semplice […] io penso che si possa essere felici a tratti.

“Sono una che negli anni ha imparato ad apprezzare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto” ha ammesso, spiegando: “L’impeto dei vent’anni o dei trent’anni ti spinge a volere che le cose vadano sempre in una certa maniera, ma quando inizi a prendere bastonate vere, dai trentacinque o quarant’anni in su, scopri che esiste anche il bicchiere mezzo pieno”. Barbara ha chiarito, a tal proposito, che è importante capire che nella vita esistono comunque sempre tante sfumature.

Barbara De Rossi ricorda la sua intepretazione ne La Piovra, fiction di grande successo

Vita privata a parte, nel salotto di Citofonare Rai2 l’attrice ha avuto modo di rivedere poi alcuni estratti de La Piovra, fiction del 1984 nella quale ha recitato. “E’ stata la prima serie tv italiana di grandissimo successo, 20 milioni di telespettatori, esportata in tutto il mondo” ha ricordato Simona Ventura. “Riguardandoti ci siamo detti, con gli autori, ‘Quanto è brava Barbara’. Purtroppo, però, in Italia se resti ferma per un anno il pubblico si dimentica di te” sono state invece le parole di Paola Perego, alla quale la De Rossi ha replicato: