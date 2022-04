Beautiful, anticipazioni 20 aprile: Carter furioso, Zoe chiede aiuto a…

Anticipazioni Beautiful: Carter non tollera il tradimento di Zoe e prende tempo

Nuovo appuntamento con la soap opera americana di Canale 5 che da oltre trent’anni allieta i pomeriggi dei telespettatori italiani. Le vicende di Brooke, Ridge, Liam, Hope, Steffy e di tutti gli altri protagonisti continuano ad appassionare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Nella puntata di oggi terrà ancora banco la tormentata storia d’amore tra Carter e Zoe. L’avvocato della Forrester Creations si è innamorato follemente della bella modella tanto da chiederle di sposarlo ma la felicità è durata poco. Ridge ha rivelato a Carter di aver visto Zoe flirtare con Zende. L’uomo è rimasto sconvolto: non si aspettava questo colpo basso dalla donna che ama e da uno dei suoi migliori amici. Per questo motivo Carter, attanagliato dai dubbi sul matrimonio con Zoe, prenderà tempo.

Spoiler puntata di oggi della soap di Canale 5: Zoe sorprende Ridge con una richiesta

L’episodio di oggi di Beautiful si preannuncia scoppiettante. Zoe, delusa dal comportamento di Carter, chiederà aiuto a Ridge. Lo stilista della Forrester Creations, che in un certo senso ha causato la rottura tra i due, sarà indeciso sul da farsi. Intanto Zende cercherà di farsi perdonare da Paris per ricominciare tutto daccapo. Paris non ha accolto la richiesta della sorella Zoe di andare via da Los Angeles: per lei lavorare alla Fondazione della Forrester è un’occasione unica. Bill chiederà a Brooke e Donna di intercedere per lui presso Katie: ha capito che è la donna della sua vita e non vuole perderla. La più piccola delle sorelle Logan cederà?

Nuovi colpi di scena in arrivo a Beautiful nelle prossime puntate: il dubbio atroce di Thomas

Nelle puntate dal 18 al 24 aprile della soap americana Thomas sarà tormentato da un dubbio atroce: Vinny lavora nel laboratorio di analisi in cui è stato fatto il test di paternità del figlio che Steffy porta in grembo e potrebbe aver falsificato i risultati. Vinny sarebbe disposto a tutto pur di aiutare Thomas a tornare con Hope. I dubbi del giovane Forrester troveranno conferma? Non resta che vedere le prossime puntate della storica soap di Canale 5 per scoprirlo.