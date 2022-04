Beautiful, anticipazioni 21 aprile: Brooke fa una proposta spiazzante a Katie

Anticipazioni soap americana Canale5: Bill vuole riconquistare Katie

Inganni, intrighi, vendette, nuovi arrivi, clamorosi addii, amori che nascono e che finiscono: tutto questo è Beautiful, la soap opera americana che sta appassionando i telespettatori di Canale5 da tempo immemore. Nelle puntate di questa settimana Steffy, dopo aver appreso che il figlio che porta in grembo è di Liam, sta cercando di non farsi sopraffare dalla delusione e dalla rabbia. Finn non riesce ad essere spontaneo come prima con lei. Bill ha deciso di riconquistare Katie: ha capito che è la madre di suo figlio l’unica donna della sua vita. Il magnate si rende conto di non riuscire a far breccia nel cuore della donna e, quindi, si rivolge a Brooke e Donna perché facciano ragionare la sorella. Ci riusciranno? Le sorprese sono sempre dietro l’angolo nella soap di Canale5. Brooke e Donna si commuovono nel ripercorrere la storia d’amore tra Katie e Bill Spencer.

Beautiful, puntata di oggi: Brooke e Donna chiedono a Katie di tornare con Bill

Nell’episodio di oggi della soap americana Brooke e Donna, nonostante siano scettiche a riguardo, prometteranno a Bill Spencer di fare il possibile per far cambiare idea a Katie sul loro rapporto. Il magnate, stavolta, sembra davvero pentito e pronto a tutto pur di riconquistare la donna che ama. Katie confesserà alle sorelle di sentirsi come una ruota di scorta per Bill che torna da lei solo quando Brooke lo rifiuta. Ma Brooke, piangendo, supplicherà Katie di riunire la sua famiglia. Cosa deciderà di fare Katie? Ascolterà i consigli delle sorelle o farà prevalere la ragione sui sentimenti e non darà un’altra possibilità a Bill pur amandolo?

Dove eravamo rimasti nella soap di Canale5: Thomas ha iniziato a sospettare di Vinny

Nella nuova puntata di Beautiful si vedrà che Carter è ancora furioso con Zoe dopo la rivelazione di Ridge. Intanto Thomas, dopo l’esito del test di paternità di Steffy, ha iniziato a nutrire dei sospetti su Vinny che, guarda caso, ha cominciato a lavorare nel laboratorio di analisi dove il test è stato effettuato. Le parole dell’amico hanno colpito molto il giovane stilista della Forrester Creations.