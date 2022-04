Beautiful, anticipazioni 22 aprile: Finn prende una decisione importante

Anticipazioni soap americana Canale5 del 22 aprile: Steffy si confida con Ridge

I protagonisti di Beautiful sono molto amati in Italia. Spesso il set della famosa soap americana si è trasferita nel nostro Paese per girare alcune scene memorabili. Accadrà di nuovo? In attesa di scoprirlo vediamo cosa succederà nella puntata di oggi della soap di Canale5. I risultati del test di paternità richesto da Steffy non lasciano dubbi: il padre del bambino che porta in grembo è Liam. La ragazza sperava fosse Finn, il dottore che l’ha salvata e di cui si è innamorata perdutamente. La notizia della nuova paternità di Liam ha riacceso in Thomas la speranza di poter riconquistare Hope. Vinny, l’amico di Thomas, ha invitato lo stilista a farsi di nuovo avanti con la giovane Logan. Steffy confiderà le sue paure al padre Ridge, teme che Finn possa lasciarla. Sembra che il destino si stia accanendo contro di lei, non riesce mai ad essere felice in amore.

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi: Finn prende una decisione importante sul suo futuro

Finn rassicurerà Steffy: non cambierà la sua decisione, rimarrà al suo fianco anche se non è lui il padre del bambino che porta in grembo. Il dottore consentirà a Liam di far da padre a suo figlio e a Kelly ma non gli permetterà di avvicinarsi ancora a Steffy. Thomas offrirà il suo sostegno a Hope, distrutta dopo la notizia del test di paternità. Vinny cercherà di intromettersi nel discorso infastidendo i due giovani. Ridge inizierà a nutrire qualche dubbio sull’amico del figlio. Anche Thomas diventerà sospettoso: Vinny c’entra qualcosa con il test di paternità di Steffy? Intanto Brooke, dopo aver fatto una proposta spiazzante a Katie, cercherà di convincere la sorella a riunire la sua famiglia. Stavolta Bill sembra davvero cambiato!

Spoiler Beautiful: un personaggio morirà nelle prossime puntate

Le anticipazioni della soap di Canale5 annunciano un clamoroso colpo di scena: Vinny, uno dei personaggi più controversi, morirà. Qualcuno molto in vista lo investirà e lo lascerà morente sul ciglio della strada! Questa morte eccellente darà il via a una serie di eventi drammatici che lasceranno i telespettatori di Canale 5 con il fiato sospeso!