Beautiful, anticipazioni 23 aprile: Thomas ha un dubbio atroce, Liam…

Anticipazioni soap americana Canale5: il comportamento di Vinny insospettisce Thomas

Per i fan di Beautiful il sabato è una giornata speciale perché vanno in onda due episodi della famosa soap americana. Anche nella puntata di oggi accadranno tanti avvenimenti importanti dopo una settimana a dir poco scoppiettante. L’arrivo a Los Angeles di Vinny, migliore amico di Thomas, ha insospettito il giovane stilista della Forrester. Vinny, infatti, ha iniziato a fare strani discorsi e ha spronato l’amico a riprovarci con Hope ora che Steffy aspetta un figlio da Liam. E’ un caso che Vinny sia entrato in scena proprio ora e che lavori nel laboratorio di analisi dove è stato effettuato il test di paternità di Steffy? In presenza di Hope, Vinny metterà a disagio la ragazza parlando della gravidanza di Steffy. Dove vuole arrivare? Liam si confiderà con il padre Bill: mai avrebbe immaginato di trovarsi di nuovo in una situazione del genere.

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi: Liam implora il perdono di Hope

Liam ha intenzione di fare da padre al bambino che Steffy porta in grembo ma, allo stesso tempo, non vuole perdere Hope. Nella puntata di oggi della soap di Canale5 Liam implorerà ancora una volta il perdono di Hope. Finn, che ha preso una decisione importante, chiederà a Steffy se non preferirebbe stare con Liam. Anche Hope avrà lo stesso dubbio. Steffy, però, rassicurerà il bel dottore: vuole continuare a stare con lui. Nel frattempo Vinny cercherà di convincere Thomas a farsi avanti con Hope. E’ il momento giusto. Il ragazzo è convinto che Liam tornerà con Steffy una volta nato il bambino. Cosa farà Thomas che è ancora perdutamente innamorato di Hope? Ci riproverà o prenderà la saggia decisione di lasciar perdere?

Intrighi, inganni e bugie nelle prossime puntate della soap di Canale5: spoiler

Le prossime puntate di Beautiful lasceranno i telespettatori di Canale5 senza parole: gli intrighi, gli inganni e le bugie non sono finiti. Si scoprirà che Vinny ha commesso un reato per aiutare Thomas a rimettersi con Hope. In seguito il ragazzo farà una brutta fine, sarà investito da una persona insospettabile che lo lascerà sulla strada senza soccorrerlo. Le conseguenze di questo gesto saranno devastanti.