Beautiful, anticipazioni 25 aprile: Thomas incastra Vinny, Hope…

Anticipazioni soap americana Canale5: Thomas fa una domanda precisa a Vinny

Beautiful non si smentisce mai: i colpi di scena si susseguono puntata dopo puntata. Per Steffy, Liam e Hope sembrava essere arrivata la felicità ma il destino c’ha messo di nuovo lo zampino. A causa di un banale equivoco Liam è finito a letto con Steffy. La ragazza, fidanzata con il dottor Finnegan, è rimasta incinta. Steffy si è sottoposta al test del Dna per scoprire l’identità del padre del bambino che porta in grembo che è risultato essere Liam. Ma nella soap di Canale5 mai niente è come sembra. Vinny, il migliore amico di Thomas, ha iniziato a fare degli strani discorsi e a spingere il giovane stilista della Forrester Creations tra le braccia di Hope. Essendo Liam il padre del bambino di Steffy non c’è più nessuno ostacolo sulla sua strada. Le parole di Vinny hanno iniziato a insospettire Thomas.

Beautiful, trama puntata di oggi: Hope si sforza di andare avanti ma…

Nell’episodio di oggi della soap di Canale5 Thomas inizierà a temere che Vinny, che lavora nello stesso ospedale dove Steffy ha effettuato il test di paternità, abbia manomesso i risultati del test. Lo scopo di Vinny è chiaro: consentire al suo migliore amico di riprovarci con Hope, il grande amore della sua vita. Ridge ha già messo in guardia Thomas su Vinny consigliandogli di non dargli retta. Intanto Hope, devastata dalla notizia sul figlio di Steffy, faticherà a riprendere in mano la sua vita. Liam implorerà ancora una volta il suo perdono ma non otterrà l’effetto sperato. Ridge, preoccupato per Steffy, vedendo quanto Finn sia innamorato della figlia, si rasserenerà.

Clamorosi ritorni nelle prossime puntate della famosa soap americana

Clamorosi ritorni sono in arrivo a Beautiful: Sheila Carter, Deacon Sharpe e Taylor Hayes. I telespettatori di Canale5 non si annoieranno: Sheila promette scintille. Presto si scoprirà che è la madre naturale di un personaggio molto amato. Deacon tornerà a Los Angeles per recuperare il suo rapporto con Hope ma cercherà di fare di nuovo breccia nel cuore di Brooke. Taylor, da sempre innamorata di Ridge, cercherà di riunire la sua famiglia!