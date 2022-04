Beautiful, anticipazioni 24 aprile: Ridge mette in guardia Thomas su…

Anticipazioni della puntata di oggi della soap di Canale5: Ridge dà un consiglio a Thomas

Beautiful è tornata ad allietare anche la domenica pomeriggio dei telespettatori di Canale5 da quando non va più in onda Amici di Maria De Filippi. Un gradito regalo per i tanti fan della storica soap americana che mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori. Vinny sta cercando di convincere Thomas a rifarsi avanti con Hope. Ora che si è scoperto che è Liam il padre del bambino che Steffy porta in grembo ha la strada spianata. Nell’episodio di oggi, però, Ridge consiglierà a Thomas di non ascoltare Vinny. Già troppe volte in passato Thomas ha sofferto a causa di Hope, meglio lasciar perdere anche perché la giovane Logan continuerà ad essere innamorata per sempre di Liam nonostante tutto! Finn e Hope faranno ancora una volta i conti con la dura realtà: il bambino di Steffy è di Liam!

Beautiful, anticipazioni 24 aprile: Vinny ha falsificato i risultati del test di paternità di Steffy?

Nella puntata di oggi della soap americana Thomas avrà un dubbio atroce: Vinny lavora nel laboratorio di analisi in cui è stato effettuato il test di paternità richiesto da Steffy. Thomas inizierà a pensare che Vinny abbia falsificato i risultati del test per far risultare Liam il padre del bambino. Ma perché l’avrebbe fatto mettendo a rischio il suo lavoro e rischiando di finire in carcere? Semplice: per aiutare Thomas a coronare il suo sogno d’amore con Hope! Sarà davvero così? La verità sta per venire a galla, il mistero s’infittisce sempre di più!

Nuovo colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate: c’entra Carter

Le prossime puntate di Beautiful si preannunciano scoppiettanti. Attualmente Carter è in crisi con Zoe che ha flirtato con Zende a pochi giorni dal matrimonio. Ma le sorprese non sono finite per il muscoloso avvocato della Forrester Creations che presto avrà una relazione pericolosa con la moglie del suo capo: Quinn Fuller! I due saranno travolti dalla passione: come reagirà Eric? Perdonerà sua moglie o la caccerà via di casa? Questo e tanto altro accadrà nella storica soap di Canale5.