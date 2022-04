Beautiful, anticipazioni 26 aprile: Flo ha un grande rimpianto, Vinny nei guai

Anticipazioni soap Canale5, puntata di oggi: Flo vuole una seconda possibilità dalle Logan

Una delle vicende più tormentate e ingarbugliate del recente passato di Beautiful è stata la presunta morte e il rapimento di Beth, la figlia di Liam e Hope. Il padre di Zoe, Reese, per saldare i suoi debiti di gioco, ha inscenato la morte della piccola Beth durante il parto e poi ha “venduto” la figlia all’ignara Steffy tramite Taylor. Complice di Reese è stata Flo Fulton che ha finto di essere la madre biologica di Beth. Dopo una serie di puntate al cardiopalma la figlia di Shauna, dopo aver scoperto di essere la figlia di Storm Logan e quindi cugina di Hope, ha confessato la verità. Brooke, Donna e Katie, però, non hanno voluto perdonare la nipote. Nella puntata di oggi della soap americana, la giovane deciderà di chiedere una seconda possibilità alle sorelle Logan e dirà a Liam di essere sinceramente pentita per gli errori commessi.

Beautiful, trama puntata di oggi: il cerchio si stringe attorno a Vinny

Nella soap di Canale 5 i colpi di scena sono dietro l’angolo. Il test di paternità a cui si è sottoposta Steffy ha stabilito che il padre del bambino che porta in grembo è Liam e non Finn. Hope non riesce a perdonare il marito, Finn invece ha già detto a Steffy che niente e nessuno scalfirà l’amore che prova per lei. Thomas ha iniziato a dubitare del suo amico Vinny che lavora nel laboratorio di analisi in cui la sorella ha effettuato il test del Dna. Il giovane stilista della Forrester Creations incastrerà Vinny chiedendogli se è stato lui a manipolare il test perché l’amico avesse un’altra chance con Hope.

Clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate: Liam finirà in prigione

Due clamorosi colpi di scena terranno i telespettatori della soap americana con il fiato sospeso: Vinny morirà in un tragico incidente stradale. Chi lo investirà? Liam Spencer che finirà in prigione. Il ragazzo, tra l’altro, non si fermerà a soccorrerlo. Ma sarà davvero lui a causare la morte dell’amico di Thomas? Una cosa è certa: Bill farà di tutto per scagionare il figlio! Le nuove puntate di Beautiful lasceranno tutti a bocca aperta!