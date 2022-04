Beautiful, anticipazioni 27 aprile: Wyatt lancia un appello a Katie

Anticipazioni soap Canale5: Wyatt chiede a Katie di riaccogliere Flo nella sua famiglia

Nuovo appuntamento con Beautiful. Anche la puntata di oggi sarà ricca di avvenimenti. Flo è tornata alla ribalta. La ragazza, coinvolta nello scandalo dello scambio delle culle, non è ancora riuscita a farsi perdonare dalle zie Brooke, Donna e Katie. Quest’ultima, a cui Flo ha salvato la vita donandole un rene, è la meno restìa a perdonare la nipote. La Fulton ha confessato a Liam di essersi pentita per gli errori commessi in passato. Le anticipazioni di oggi della soap di Canale5 rivelano che Wyatt lancerà un accorato appello a Katie: le chiederà di parlare con le sue sorelle perché riaccolgano Flo in famiglia. Cosa deciderà di fare l’ex moglie di Bill Spencer? E, soprattutto, come reagiranno le altre due sorelle Logan? Come si ricorderà Katie e Wyatt in passato ebbero una relazione turbolenta che destò molto scandalo nei salotti buoni di Los Angeles.

Beautiful, trama puntata di oggi: Liam invita Hope a perdonarlo e a voltare pagina

Flo ha un grande rimpianto: è la figlia di Storm ma le zie non ne vogliono più sapere di lei da quando hanno scoperto che ha aiutato Reese a nascondere la verità su Beth. La trama di oggi della soap americana rivela che Liam, ancora una volta, chiederà a Hope di dimenticare quello che è successo e di voltare definitivamente pagina. Ma il fatto che Steffy porti in grembo suo figlio complica la già ingarbugliata situazione. Thomas incalzerà di nuovo Vinny: ha falsificato il test di paternità a cui si è sottoposta Steffy? Il ragazzo farà di tutto per non rispondere, inventerà un sacco di scuse e svierà il discorso su Hope invitando l’amico a farsi avanti. Ma la verità sta per venire a galla!

Nuovi colpi di scena in arrivo nella soap di Canale5: Eric scoprirà il tradimento di Quinn

Come già anticipato, nelle prossime puntate di Beautiful Carter intreccerà una relazione con Quinn. Eric, dopo diverso tempo, scoprirà il tradimento e caccerà di casa la Fuller ma poi le consentirà di fare qualcosa di scandaloso. Di cosa si tratterà? Appuntamento da non perdere con i nuovi episodi della famosa soap americana.