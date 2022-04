Beautiful, anticipazioni 28 aprile: Finn scopre un’incredibile verità

Soap americana Canale5, la trama del 28 aprile: Brooke incoraggia Hope

Beautiful è una soap opera famosa in tutto il mondo. Le vicende delle famiglie Forrester, Spencer e Spectra appassionano da sempre i telespettatori italiani che ogni giorno, alle 13:45, si sintonizzano su Canale5 per scoprire cosa accadrà ai loro beniamini. Da qualche settimana ormai tiene banco la vicenda riguardante la paternità del figlio che Steffy porta in grembo. La giovane è finita a letto con Liam pur stando con Finn. Quando ha scoperto di essere incinta ha effettuato il test del Dna e si è scoperto che il padre è Liam. Hope non riesce a perdonare Liam per l’ennesimo tradimento. Nella puntata di oggi la Logan confesserà alla madre Brooke di essere molto delusa dal comportamento di Liam. Brooke cercherà di convincere la figlia a dare allo Spencer una seconda possibilità. Cosa deciderà di fare la ragazza?

Beautiful, spoiler puntata di oggi: Finn scopre la verità sul test di paternità

Nelle puntate della soap di Canale 5 in onda in questi giorni, Wyatt ha lanciato un appello a Katie perché lei e le sue sorelle riaccolgano Flo nella loro famiglia mettendo una pietra sopra il passato. Nell’episodio di oggi Steffy tesserà le lodi di Finn con il padre Ridge: un altro al posto suo sarebbe scappato. Invece il bel dottore ha deciso di restare accanto a lei e di prendersi cura del suo bambino. Intanto, nel laboratorio di analisi in cui è stato effettuato il test di paternità, Thomas incalzerà Vinny. A un certo punto arriverà Finn che scoprirà un’amara verità: l’amico di Thomas ha falsificato i risultati del test. A quel punto Vinny non potrà fare altro che confessare tutto. Si scoprirà così che è Finn il padre del bambino che Steffy porta in grembo e non Liam.

Nuovi colpi di scena in arrivo: ritorno di fiamma tra Brooke e Deacon

I colpi di scena si sprecano a Beautiful. Le anticipazioni americane rivelano che presto torneranno in scena Sheila Carter e Deacon Sharpe. Quest’ultimo addirittura darà un bacio appassionato a Brooke Logan! Ma non è come sembra. Brooke bacerà Deacon sotto l’effetto dei fumi dell’alcool. Cosa farà Ridge quando lo scoprirà? Le prossime puntate della soap americana di Canale5 si annunciano scoppiettanti!