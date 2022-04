Biagio Di Maro smascherato da due dame. Tina Cipollari furiosa: “Sei difettato”

Tina Cipollari sbotta contro Biagio Di Maro: “Non hai mai concluso niente”

Biagio Di Maro nella nuova puntata del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è stato smascherato da due dame. Il cavaliere napoletano in particolare mentre continuava a sentire Iolanda ha iniziato a conoscere anche Laura: le due donne hanno deciso di chiudere con il 53enne, che è stato prontamente attaccato da Tina Cipollari. L’opinionista si è scagliata contro il napoletano: “Se andiamo a stringere non hai mai concluso niente. Il difettato sei tu”.



Iolanda zittita dal cavaliere napoletano nella nuova puntata: “Devi dire le cose come stanno”

Oggi a Uomini e Donne al centro dello studio si è seduto Biagio Di Maro, e ha fatto sapere di star frequentando Laura: “Abbiamo fatto colazione, ci siamo sentiti al telefono, in settimana ci cerchiamo il numero entrambi e iniziamo a sentirci, lei mi fa sento un’altra persona, ho insistito, le chiamate ci sono state, lei mi continuava a dire mi interessa un’altra persona”. La conduttrice che di recente ha perso le staffe ha fatto una precisazione: “C’è un problema che lui si dimentica, perchè era in trattativa con un’altra con cui aveva trascorso una bellissima serata, lui la chiama al telefono e le dice basta, quando ricomincia a uscire con Laura richiama Iolanda e le dice basta”. Quest’ultima non appena ha fatto il suo ingresso in studio ha raccontato la sua versione dei fatti: “Io ora sono venuta a conoscenza di questa, siamo usciti la seconda sera ed è stata più profonda rispetto alla prima, si è anche scusato di questi comportamenti espansivi, abbiamo fatto dei progetti, ha detto verrò a Taranto”, venendo subito zittita dal cavaliere: “Vuoi rigirare la frittata, devi dire le cose come stanno, non ho nulla da nascondere, devi raccontare la verità”.

Lo sfogo del chiacchierato protagonista del trono over: “Sono sempre io sbagliato”

Iolanda ha svelato un altro dettaglio: “Ha detto che sarebbe venuto a Taranto a trovarmi e a portare le mozzarelle alle mie colleghe”. A dire la sua ci ha pensato Gianni Sperti attaccando il 53enne: “E’ la ruota di ruota, l’hai ripresa e mollata”. Quando anche Tina si è schierata dalla parte della dama, le ha detto: “Tu mi vieni sempre contro anche se ho ragione”. La dama ha smascherato il chiacchierato napoletano: “Lui da giovedì non mi ha più chiamato, il sabato mi ha chiamato la sera agitatissimo ha detto adesso vieni subito qui, ha cambiato strategia lo chiamo e mi dice mi hai dato una lezione di vita, mi sei mancata tantissimo”.

Laura si è lamentata: “Mi hai detto tutto il contrario, ti ho detto che esco con una persona alla volta perchè sono ansiosa, tu mi hai detto guarda che quello si frega”. Iolanda ha sottolineato: “Hai tenuto due donne contemporaneamente”, mentre il 53enne si è sfogato: “Sono sempre io sbagliato”, venendo criticato da Catia: “Perchè a Laura non hai raccontato la verità, ma che uomo sei, vergognati”.