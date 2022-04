Detto Fatto slitta e Bianca Guaccero torna in onda: “Sono molto emozionata”

Bianca Guaccero guarita dal Covid torna in onda nel suo programma: “Sono molto emozionata”

La puntata di oggi di Detto Fatto, mercoledì 27 aprile è stata aperta dalla sua conduttrice, che guarita dal Covid, è ritornata in onda per l’ultima settimana della sua trasmissione. Nel dettaglio, l’attrice e conduttrice ha aperto ammettendo:

“Eccomi, sono tornata. E sono qua e sono viva e vegeta per fare la citazione di un grandissimo film con Sophia Loren. Ovviamente mi siete mancati tantissimo e devo dirvi che sono un po’ emozionata di essere qua con voi perché una settimana è lunga senza la mia cricca.”

Subito dopo la Guaccero ha voluto ringraziare Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi per averla sostituita in modo ottimo in questa settimana di assenza. Sono stati i suoi compagni di viaggio, infatti, a condurre i vari spazi di tutorial e rubriche.

Detto Fatto slitta la messa in onda anche oggi, la conduttrice: “Puntatona in versione ridotta”

Come annunciato ieri dalla stessa conduttrice, oggi è ritornata in onda dopo essere risultata negativa al tampone di controllo per il Covid. Tuttavia anche la puntata di oggi della trasmissione di tutorial e gossip di Rai2 non è andata in onda al consueto orario subendo delle variazioni nel palinsesto. Per lasciare spazio alla diretta da Parlamento, anziché alle 15.15 ha preso la linea alle 16.00 circa andando in onda per solo un’ora. Ed infatti Bianca Guaccero, che in già in passato si è mostrata spazientita e infastidita per queste variazioni, ha premesso:

“Oggi sarà una puntatona anche se in versione ridotta.”

La puntata tra l’altro è stata contraddistinta dall’addio di un tutor veterano della trasmissione Gianni Molaro presente sin dalle prime edizioni condotte da Caterina Balivo.

Elisa D’Ospina dice addio alla trasmissione di Rai2, la conduttrice: “Sei stata una guerriera”

Ieri invece a dire addio a Detto Fatto è stata un’altar tutor, Elisa D’Ospina, modella curvy ed anche lei presente sin dalle prime edizioni. Bianca Guaccero non era presente in studio e quindi l’ha salutata sui social con questo post: “Tante donne ti ringraziano per tutto quello che hai sempre fatto con e per loro. Sei stata la nostra guerriera e sempre lo sarai! Forza Dospi!”