Bianca Guaccero non trattiene l’entusiasmo: “Ascolti pazzeschi per Detto Fatto!”

Detto Fatto vola negli ascolti superati il 4% di share: il ringraziamento entusiasta della conduttrice

Bianca Guaccero ha aperto la puntata di oggi del suo programma di gossip e tutorial ringraziando i tanti telespettatori che ieri hanno seguito lei e la sua cricca. La trasmissione di Rai2, infatti, è stata vista da 430.000 spettatori con il 4.4% di share risultato molto buono se si considera la media della rete ed il fatto che il programma spesso e volentieri subisce cambiamenti di orario, anche la puntata di ieri infatti è andata in onda per solo un’ora per lasciare spazio all’approfondimento politico e dunque è iniziata alle 16.00 anziché alle 15.15. L’attrice e conduttrice pugliese quindi ha esordito ammettendo felice:

“Fatemi ringraziare il nostro pubblico che ieri ci ha premiato con degli ascolti pazzeschi, grazie per la pazienza nonostante siamo andati in onda per solo un’ora.”

Bianca Guaccero emozionata ospita Franca Leosini nel suo programma: “Onorata di averla”

La puntata di oggi di Detto Fatto ha avuto un ospite di eccezioni la storica conduttrice di Storie Maledette. La rubrica di Jonathan infatti è stata interamente incentrata sulla conduttrici note per le loro interviste da Mara Venier e Silvia Toffanin fino alla più recente Francesca Fagnani conduttrice di Belve ed a proposito di intervistatrici famose non si può non citare Franca Leosini che da anni conduce Storie Maledette che è intervenuta in trasmissione in collegamento telefonico. Bianca Guaccero presentandola ha ammesso: “Onorata di averla nostra ospite ed è una conversazione molto interessante. Ogni volta che si ascoltano le sue interviste anche a delinquenti non dico che si giustifica il gesto, ovviamente, ma appare comprensibile.”

La prossima edizione di Detto Fatto si farà? Chi potrebbe esserci alla conduzione

Il programma di gossip e tutorial di Rai2 giunto ormai alla sua 10^ edizione non ha ancora un futuro certo. Nei mesi scorsi si è vociferata la possibilità della sua cancellazione dal palinsesto mentre in seguito si è ipotizzato che ritornerà nella prossima stagione televisiva ma profondamente rinnovato nei contenuti, nella formula nell’orario di messa in onda e soprattutto nella conduzione. Sembra certo infatti che Bianca Guaccero sarà fuori dal programma ma chi potrebbe prendere il suo posto? I nomi si susseguono il più ricorrente è quello di un altro volto noto di Rai2 Mia Ceran, già conduttrice di Quelli che il calcio mentre nei giorni scorsi Nunzia De Girolamo ha confessato di aver ricevuto l’offerta della conduzione ma di aver rifiutato.