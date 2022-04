Big Show, il dramma di Nicla: la malattia della figlia ha frenato il sogno

Big Show, la commovente storia di Nicla: la malattia della figlia ha cambiato le carte in tavola

Anche questa sera il programma affidato alla conduzione di Enrico Papi ha regalato momenti di gran divertimento, ma allo stesso tempo delle emozioni vere. Nel corso di questa puntata di giovedì 28 aprile la prima Big star della serata è stata rappresentata da Nicla, una donna dalla spiccata passione per il canto. Un sogno che ha dovuto riporre nel cassetto per via di un problema di salute di sua figlia, a cui Nicla si è totalmente dedicata nella vita per provare a tirarla su, cercando di farle vedere il mondo da un’altra prospettiva. Per una sera però vivrà un momento che mai scorderà nella vita, cantare su un palco davanti a un vero pubblico. Complice della sorpresa oltre al marito della donna, anche il figlio Giuseppe.

Enrico Papi architetta uno strano scherzo: poi la piacevole scoperta

La prima Big star della serata, la signora Nicla, crederà inizialmente di dover alloggiare in un albergo che le offre degli strani comfort, tipo un bagno molto particolare in cui è impossibile fare la doccia senza allagare completamente la camera. Esasperata esce dalla stanza e poco dopo si ritrova a cantare davanti al grande pubblico di Big Show, che ha applaudito ed accompagnato l’esibizione della protagonista, che si è esibita sulle note di Volami nel cuore.

La dura sfida per Enrico Papi: nuovo incrocio con la fiction Rai

La puntata di questa sera segna un nuovo incrocio tra Big Show e Don Matteo su Rai Uno. Il programma infatti per la seconda settimana consecutiva affronta il gigante del primo canale Don Matteo, che nella prima puntata ha segnato un distacco abissale tra le due proposte televisive. Difficile che le sorti per il format di Mediaset possano cambiare, ma come ha riferito lo stesso Enrico Papi la speranza è quella di non perdere ulteriori spettatori. In effetti la scorsa settimana il varietà del quinto canale non ha brillato per ascolti raccolti ma non ha neanche perso pubblico rispetto alla settimana precedente. Questa dunque potrebbe essere una maniglia alla quale aggrapparsi.