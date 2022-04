Blind e Roger fanno sbroccare Guendalina Tavassi: è caos all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, due naufraghi ‘rubano’ i cocchi: clima teso in Honduras

Il clima a Cayo Cochinos è davvero rovente, ma stavolta non c’entra assolutamente niente il meteo. Difatti nel daytime appena andato in onda su Canale 5 i due gruppi di naufraghi sono tornati a scontrarsi. Il motivo? Blind e Roger Balduino hanno trovato tra gli scogli dei cocchi. E i concorrenti non si sono posti tante domande sul motivo per cui fossero lì prendendoli. Peccato che proprio quei cocchi fossero dell’altro gruppo, che non l’ha presa affatto bene, soprattutto una di loro, che non ha mai nascosto di avere il dente avvelenato nei confronti di loro due.

Guendalina Tavassi è una furia contro i due naufraghi: nuovo scontro nel reality

Ovviamente la naufraga appena si è accorta dello ‘scippo’ ha fatto subito notare a Roger e Blind che quei cocchi erano i loro. Tuttavia il giovane artista si è semplicemente limitato a risponderle: “Perchè li avevate nascosti?” Quest’ultima ha spiegato che di comune accordo hanno deciso di mettere i cocchi verdi sugli scogli per farli maturare, ma questa spiegazione non è bastata. Difatti i due naufraghi de L’Isola dei Famosi si sono rifiutati di dare loro i cocchi facendo scoppiare il caos. In un secondo momento Edoardo si è confrontato con il leader Nicolas, facendo presente che è impossibile davvero comunicare con loro due: “Non riusciamo a stare in pace con loro…Non ce n’è…” La sorella si quest’ultima, che giorni fa ha litigato con Estefania, ha poi minacciato di non permettere agli altri concorrenti di cucinare:

“Stasera mette la padella piena di acqua a bollire…E la tengo lì tutta la notte…Loro ci hanno rubato il cibo? E io reagisco in questo modo…”

Nicolas Vaporidis interviene: torna il sereno all’Isola dei Famosi

E’ poi intervenuto l’attore romano, nella speranza di risolvere questa situazione assai incresciosa. Difatti quest’ultimo ha affrontato i due naufraghi, facendo presente che quei cocchi erano i loro, chiedendo gentilmente di restituirli. E con le buone maniere il naufrago è riuscito a far ragionare Blind e Roger, come ha rivelato lui stesso in confessionale: “I cocchi non possono essere una ragione per far scoppiare una diatriba…Con loro si può comunicare…” Successivamente l’attore ha anche voluto tirare le orecchie a Guendalina Tavassi, rea con i suoi modi di gettare benzina sul fuoco: “Se fai così non risolviamo niente…Il tuo modo di parlare non è tranquillo…Ti accendi velocemente…Fai parlare a me…Ok?”