Blind è una furia contro i Tavassi: “Ho ricevuto solo insulti da loro”

L’Isola dei Famosi, Blind perde le staffe in diretta: l’attacco ai due naufraghi

E’ da poco iniziata una nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Ed in questa circostanza la conduttrice ha subito voluto iniziare a parlare con i naufraghi in Palapa delle recenti tensioni. Difatti ha voluto chiedere al giovane cantante il motivo per cui ce l’abbia così tanto con i due fratelli Tavassi. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha dichiarato di aver ricevuto solo insulti da parte loro in tutti questi giorni:

“Sono stato insultato di continuo da loro…Mai ricevuto così tanti insulti Ilary…Davvero…”

Edoardo Tavassi contro il giovane naufrago: “Litigando pensa di ottenere visibilità”

Successivamente ha preso la parola il naufrago romano, il quale ha subito messo spalle al muro Blind, asserendo di credere che abbia iniziato ad essere un po’ sopra le righe mettendosi in mezzo in tutte le discussioni solo per finire al centro delle attenzioni e guadagnare visibilità:

“Io credo che lui pensi di ‘uscire’ solo se litiga…Se c’è il litigio parte…”

Tuttavia il giovane artista, che è finito al centro delle polemiche per via di alcune vicende familiari, ha immediatamente rigettato al mittente tali accuse, asserendo che invece sarebbero i due naufraghi de L’Isola dei Famosi a stare sempre in tutte le litigate.

Vladimir Luxuria non ha il minimo dubbio su Blind: “Anche senza Jeremias Rodriguez non ha cambiato atteggiamento”

Ha poi preso la parola l’opinionista dell’Isola, che ha fatto subito notare una cosa molto importante sul giovane naufrago. Difatti quest’ultima ha ricordato che molti hanno accusato il ragazzo di comportarsi in un certo modo solo perchè sarebbe stato influenzato dal concorrente argentino, che lunedì scorso ha deciso di abbandonare il gioco, aggiungendo però che in sua assenza il suo atteggiamento non è cambiato di una virgola: “Non mi pare abbia cambiato atteggiamento senza di lui a Cayo Cochinos, anzi…” Dalla parte del ragazzo si è poi schierato Roger, che non ha speso parole al miele nei confronti di Guendalina: “Pensa di avere ragione su tutto…Non mi lascia mai parlare…Urla e basta…” Insomma una cosa pare certa: tra i naufraghi c’è una spaccatura netta.