Blind, suo padre accusa la ex moglie: “Vuole solo cavalcare la situazione”

L’Isola dei Famosi, il naufrago è al centro delle polemiche: interviene il padre

Blind è finito al centro delle polemiche dopo le recenti dichiarazioni rilasciate da sua madre, la quale pare lo voglia addirittura trascinare in tribunale una volta uscito dal reality show condotto da Ilary Blasi. Su tutta questa faccenda ha rotto il silenzio anche il padre del naufrago, che senza tanti convenevoli ha attaccato duramente la sua ex moglie. Cosa ha detto? In un’intervista rilasciata al quotidiano La Nazione ha rivelato di credere che la mamma del giovane concorrente vorrebbe cavalcare la situazione solo per interesse:

“Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio…Penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse…”

Blind, suo padre non ha dubbi: “Le continue liti nel reality show lo hanno agitato”

Successivamente l’uomo, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano La Nazione, ha anche voluto esprimere la sua opinione sul percorso di suo figlio all’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza ha dapprima rivelato di essere tanto orgoglioso di suo figlio, e successivamente non ha fatto mistero di credere che queste continue liti con gli altri naufraghi lo abbiano sicuramente agitato:

“Sono molto contento del suo percorso ha iniziato l’Isola ed era tranquillo. Le tensioni e continui litigi lo hanno agitato…”

Secondo Alex Rujan suo figlio, che anche ieri ha fatto arrabbiare Guendalina Tavassi, si chiuderebbe a riccio in un ‘ambiente osilte’: “Tende a chiudersi sembrando anche scontroso, ma in realtà è solo spaventato…”

Isola, naufrago in difficoltà. Il padre Alex Rujan confessa: “Per lui questa è una grande occasione”

Il padre di Blind ha poi concluso questa lunga intervista rilasciata al quotidiano La Nazione asserendo di sperare che suo figlio possa presto tornare a sorridere come all’inizio di questa avventura, anche perchè è un’occasione davvero molto importante per il suo futuro:

“Questa per lui è un’occasione, nel quale si sta disegnando il suo futuro…”

L’uomo ha poi dichiarato di credere che suo figlio debba essere lasciato tranquillo di viversi questa esperienza: “Bisogna lasciarlo vivere con la massima serenità questa sua avventura…” Ilary Blasi lo informerà su tutta questa faccenda?