Brave and Beautiful, anticipazioni 21 aprile: Suhan salva la vita a Korhan

Anticipazioni puntata di oggi di Brave and Beautiful: Suhan salva la vita a Korhan

Dagli spoiler sulla puntata del 21 aprile della soap di origine turche trasmessa da Canale 5 si apprende che Korhan ha deciso di togliersi la vita dopo tutte le bugie della moglie Cahide e le continue liti con il padre Tahsin. L’uomo, esausto e sfinito, ha scritto una toccante lettera di addio alla sorella in cui spiega i motivi del suo disperato gesto. Fortunatamente quest’ultima una volta letta la missiva intuisce tutto e si precipita a Nicantaci non da sola ma insieme a all’ex marito. I due arrivano giusto in tempo per scongiurare il peggio. Suhan e Cesur salveranno la vita a Korhan portandolo in ospedale.

Spoiler puntata del 21 aprile della soap turca di Canale5: Korhan non vuole più saperne di Cahide

Dagli spoiler sulla puntata di oggi di Brave and Beautiful si apprende anche che Korhan subito si riprenderà e metterà in sesto, tuttavia sarà risoluto nel non volere avere niente a che fare ne con il padre ne tanto meno con Cahide. Quest’ultima, nel vano tentativo di farsi perdonare dal marito, gli ha mostrato i referti medici che attestano che è realmente incinta ma l’uomo non vuole saperne ragione. A complicare le cose c’è anche il fatto che non solo Hulya gli ha raccontato tutta la messinscena sulla finta gravidanza ma anche il fatto che origliando una conversazione privata tra Sirin e Reyhan, ha intuito – fraintendendo – che la moglie avesse una tresca con Bulent. Quest’ultimo ha provato a giustificarsi spiegandogli l’equivoco ma Korhan ha perso completamente fiducia in lei.

Brave and Beautiful nuovi episodi: Suhan è incinta ma non lo dirà a Cesur

E per quanto riguarda infine la coppia protagonista della soap di Canale5, Suhan e Cesur. Dalle anticipazioni sui prossimi episodi si scopre che Suhan sarà vicina ad un importante svolta, proprio mentre ha ufficializzato il divorzio con Cesur ha scoperto di essere in dolce attesa ma non lo rivelerà all’uomo. E c’è di più perché nei nuovi episodi la vedremo prendere la triste decisione di abortire ma i colpi di scena sono dietro l’angolo