Brave and Beautiful, anticipazioni 20 aprile: importante svolta per Suhan

Anticipazioni puntata di oggi della soap turca: Suhan scopre di essere incinta

Dalle anticipazioni su Brave and Beautiful per la puntata del 20 aprile si scopre che i due ex coniugi Cesur e Suhan saranno al centro di grandi sorprese. Innanzitutto i due sono prossimi al divorzio, fortemente voluto da Suhan che quindi potrà finalmente iniziare un nuovo capitolo della sua vita anche se non sembra più entusiasta come prima all’idea di chiudere il suo matrimonio. Tuttavia Cesur invece non si presenterà all’udienza in tribunale spiazzando la giovane. Per Suhan, però, gli imprevisti e le sorprese non sono finite perché recandosi dal medico per delle visite di controllo scoprirà di essere di incinta. A questo punto però sarà combattuta e deciderà di rivelare la sua gravidanza a Cesur.

Spoiler Brave and Beautiful del 20 aprile, Korhan tenta di togliersi la vita

Dalle anticipazioni sulla soap turca trasmessa da Canale 5 si apprende che anche un’altra protagonista è in dolce attesa, Cahide ma la donna è in piena crisi con il marito Korhan. La cinica donna, infatti, nella scorsa stagione ha finto di essere incinta con la complicità di un’ex prostituta. Quest’ultima era realmente incinta e, dietro pagamento, al momento del parto avrebbe consegnato il figlio alla donna la quale avrebbe finto di essere la vera madre. Il piano però è andato in fumo quando Cahide è rimasta realmente incinta ma a questo punto Hulya per vendetta ha raccontato tutto a Korhan con tanto di prove audio e foto. L’uomo a questo punto deluso e tradito ha lasciato la moglie e continuerà a non volerne sapere niente di lei. Sotto pressione per il grande inganno della donna e le continua liti con il padre Tahsin, l’uomo, nella puntata di oggi di Brave and Beautiful dopo aver scritto una lettera di addio alla sorella, deciderà di togliersi la vita.

Cos’è successo negli scorsi episodi della soap di Canale 5: Tahsin causa la morte di un suo dipendente

La soap turca di Canale5 va in onda da lunedì al venerdì a partire dalle 16.45 circa. Negli episodi scorsi abbiamo visto come Tahsin, una volta saputo da Bulent che Ahmet aveva intenzione di aiutare Cesur, ha trovato il modo di fermare il caporeparto e costringerlo a desistere dal piano. È riuscito a ricattarlo tirando in ballo una storia che riguardava il fratello di Ahmet. L’uomo, però, per non far scoppiare lo scandalo, si è suicidato.